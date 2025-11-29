Katrin ja Jannen suhde ei ottanut tuulta purjeisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Katri avioitui Jannen kanssa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, mutta he eivät löytäneet yhteistä säveltä. Pari ei jatkanut yhteistä matkaa ohjelman kuvausten jälkeen.

Katri muistelee MTV:n haastattelussa sitä hetkeä, kun hän kohtasi Jannen ensimmäistä kertaa alttarilla. Päässä pyöri monta eri ajatusta, kun hän käveli alttarille, missä Janne seisoi selkä häneen päin.

– Oli semmoiset tosi odottavat tunnelmat ja sitten myös pelotti, että kelpaanko minä. Sehän on tosi iso pelko, Katri muistelee.

Kuvausten aikana Katrilla oli monenlaisia tunteita, mutta perhosia ei kuitenkaan ollut vatsassa.