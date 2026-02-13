Joonas Pesosen vierailu Puoli Seitsemän -ohjelmassa herätti keskustelua.

Ylen Puoli Seitsemän -ohjelmassa nähdään tällä viikolla Mikko Kekäläisen rinnalla vaihtuvia juontajia. Torstaina 14. helmikuuta juontajana loisti Timo Koivusalo ja sohville vieraaksi istahti seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen.

Pesonen on tullut tutuksi Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntija. Hän on kirjoittanut Penisyklopedia: Opas miesten seksuaalisuuteen -teoksen.

Jaksossa kolmikko puhui kirjan teemoista, seksuaalisuudesta, seksistä ja muun muassa erektioista.

Pesonen nimitti erektiota luksustuotteeksi.

– Sitä kannattaa vaalia. Samaan aikaan se on mieletön mahdollisuus keulia menemään nautinnon valtatiellä. Jenkkitutkimuksen mukaan 80 prosenttia naisista ei masturboidessaan penetroi itseään. Mitä tämä silloin kertoo naisen nautinnosta? hän pohti.

– Penis ei välttämättä näyttele siinä pääroolia, vaan se on joku muu asia. Jolloin pystytään lähtemään laajentamaan sitä nautintoa tosi paljon. Tai jos ajatellaan mieskehoa. Eturauhaisen stimuloimisella tunnetusti saadaan tosi voimakkaita orgasmeja aikaiseksi ja tuotettua nautintoa – ehkä jopa voimakkaampia, mitä on totuttu samaan peniksen kautta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ohjelman Instagramin kommenttikentässä katsojat ovat antaneet palautetta laidasta laitaan jaksosta. Osa yllättyi jakson teemasta.

– Aihe on alkuillan perheohjelmassa vähän erikoinen, eräs pohti.

– Mietin, että ei ehkä ihan pienten lasten jakso ollut, vaikka muuten olikin hyvä, toinen komppasi.

Myös Pesonen kävi itse vastaamassa kommenttikentässä ihmisille.

– Harmi jos aihe aiheutti kummastusta. Ehkä juuri sen takia aiheesta tulisi puhua enemmän, jotta häpeä ympäriltä hälvenesi. Lapset ja nuoret tekevät jo sitä, joten me selkeästi tarvitaan lisää puhetta aikuisten kesken, hän kirjoitti.

Osa katsojista puolestaan kehuu aihevalintaa.

– Nyt oli ihana vieras. Joonasta voisi kuunnella vaikka kuinka kauan, yksi hehkutti.

– Nyt oli yksi parhaista Puoli Seiskan jaksoista ikinä! Kiitos rehellisestä ja avoimesta puheesta, jossa murrettiin paljon eri myyttejä. Kaikki tämä tehtiin rennosti ja hyvällä huumorilla höystettynä. Tällaista puhetta ja keskustelua tarvitaan lisää, toinen lisäsi.