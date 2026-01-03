Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Jenni kertoo somessa rakastuneensa viime vuonna.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. tuotantokaudella mukana ollut Jenni on löytänyt rakkauden. Asia selviää Jennin Instagram-päivityksestä, johon hän on listannut kohokohtia viime vuodestaan.
Instagram-postauksen ensimmäisessä kuvassa Jenni ja hänen rakkaansa poseeraavat rannalla auringonlaskussa. Postauksen viimeisessä kuvassa pariskunta hymyilee yhdessä kameralle.
– Vuoden ylivoimainen kohokohta, rakastuin! Jenni kirjoittaa julkaisunsa lopussa.
Jenni avioitui Ensitreffit alttarilla -ohjelman vuonna 2024 esitetyllä kaudella Jyrkin kanssa. Muun muassa raha-asiat aiheuttivat kaksikon välille kitkaa, ja lopulta