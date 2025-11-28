Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituneet Arttu ja Julia erosivat kauden puolessa välissä.

Arttu avioitui Julian kanssa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, mutta parin suhde päättyi eroon jo kuvausten aikana. Eropäätös oli Julian ja ohjelman aikana nähtiin Artun olevan pettynyt asiaan ja myös siihen, kun Julia ei halunnut olla edes Artun kaveri.

Arttu avautuu MTV:n haastattelussa, mitä mieltä hän on asiasta kuvausten jälkeen. Kaksikko ei ole ollut sittemmin yhteyksissä.

– Mielestäni jälkikäteen ajateltuna, niin ehdottomasti se oli hyvä päätös. Molemmat ovat päässeet varmasti elämässä eteenpäin ja tavallaan pääsi käsittelemään sen asian, Arttu sanoo.

Arttu pystyi olemaan oma itsensä ohjelman kuvausten aikana ja hän sanookin tunnistavansa itsensä ainakin osittain, kun on katsonut ohjelmaa. Katsojat eivät päässeet näkemään parin arkea häämatkan jälkeen eron vuoksi.

– Siellä ei ehkä näy itsestäni niitä parhaita puolia, se harmittaa. Ehkä se myös harmittaa, kun Julia ei nähnyt minun omaa arkeani ja sitä, millainen olen omassa arjessa ja elämässä. Se jäi katsojiltakin näkemättä.