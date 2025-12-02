Pokrovksin kaupungista on taisteltu jo yli vuosi ja nyt Venäjä väittää vallanneensa sen kokonaan. Videot näyttävät, miten kaupunki on muuttunut sodan aikana.

Venäjän sotilasjohto on kertonut Venäjän presidentille Vladimir Putinille sunnuntai-iltana, että maan joukot ovat vallanneet Vovtshanskin kaupungin Harkovassa ja Pokrovskin kaupungin Donetskin alueella. Asian kertoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov maanantaina venäläisten uutistoimistojen kautta.

Uutistoimisto Reutersin julkaisemat videot näyttävät tilanteen Pokrovskin kaupungissa ennen ja jälkeen taistelujen.

Pokrovskista on taistelu vuoden 2024 puolivälistä saakka ja sitä on pidetty keskeisenä kohteena joukkojen logistiikan kannalta.

Katso ennen ja jälkeen -videot yltä!

Videot: Orbita TV / Reuters