Putin ylisti Venäjän sotamenestystä ja sanoi kauan kamppaillun kaupungin olevan nyt venäläisten hallussa.
Venäjän sotilasjohto on kertonut Venäjän presidentille Vladimir Putinille sunnuntai-iltana, että maan joukot ovat vallanneet Vovtshanskin kaupungin Harkovassa ja Pokrovskin kaupungin Donetskin alueella. Asian kertoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov maanantaina venäläisten uutistoimistojen kautta.
Asian kertoi Putinille Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov.
Ukraina ei ole kertonut kummankaan kaupungin olevan menetetty Venäjälle.
Pokrovskista on taistelu pitkään ja sitä on pidetty keskeisenä kohteena joukkojen logistiikan kannalta. Myös Putin kommentoi, että Pokrovskin valtaus mahdollistaa Venäjän joukoille etenemisen ja uudet hyökkäykset.
Lisäksi Putin kehui venäläisten etenemistä Zaporizhzhjan alueella vaikuttavaksi ja vakuutti Venäjän armeijan säilyttävän aloitteen taisteluissa.
– Venäläisjoukot ovat etenemässä käytännössä kaikilla suunnilla, hän ylisti.
Putin kommentoi myös Ukrainan puolen tappioita. Putinin kerrotaan kuvailleen niitä tragediaksi ukrainalaisille.