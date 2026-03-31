Takavarikoidusta määrästä olisi saatu noin 2,4 miljoonaa käyttöannosta. Jos huumausaine olisi päätynyt katukauppaan, olisi sen arvo voinut olla jopa 12 miljoonaa euroa.

Jääkö HJK taas tyhjin käsin? Veikkausliigan ykkössuosikki ei tule Helsingistä – "Ihailtavan selkeä"

Näin paljon polttoaineiden hinta oikeasti nousi maaliskuussa

Veroilmoitus jätettävä nyt – tarkista kuulutko tähän joukkoon!

Céline Dion palaa – näin hän voi nyt

Yksi Suomen suurimmista alfa-PVP-takavarikoista paljastui

Epäillyt piilottivat myös mefedronia maastokätköön

Laite- ja maastoetsinnän tuloksena Tulli takavarikoi maaliskuussa 2026 Salosta maastokätköstä noin neljä kiloa mefedronia.

Alfa-pvp:tä käyttäneet nuoret Eliel ja Emppu huumekoukustaan: "Ajattelin, että minusta ei ole muuhun"

Mefedroni on luokiteltu Suomessa huumausaineeksi vuonna 2011. THL:n mukaan se on keskushermoston kautta vaikuttava piriste, jota on verrattu kokaiiniin, amfetamiiniin tai MDMA:han. Yleisin käyttötapa on suun kautta nieltynä, mutta myös nenään nuuskaamista ja suonensisäistä käyttöä on raportoitu.

– Tämä rikoskokonaisuus vahvistaa myös Tullin käsitystä, että huumausaineita salakuljetetaan Suomeen usein suurissa erissä ja sen jälkeen ne jaetaan täällä pienempiin eriin jälleenmyyntiä varten, Partanen sanoo.

– On erittäin tärkeää, että viranomaiset pystyvät puuttumaan toimintaan ennen kuin aineet ehtivät valua katumyyntiin, Partanen jatkaa.

Esitutkinta on loppusuoralla, ja sen aikana on vangittu kaksi henkilöä. He ovat edelleen vangittuina.

Tulli on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Asian on tarkoitus siirtyä syyteharkintaan pääsiäisen jälkeen.