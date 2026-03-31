Sipoonkorven kansallispuistosta löytyi noin 60 kiloa alfa-PVP:tä.
Tulli on tehnyt Suomessa ennätyksellisen suuren alfa-PVP-takavarikon.
Tapaus paljastui Tullin analyysin perusteella, kun maahan saapui tammikuussa 2026 kaksi liettualaista henkilöä.
Tullin tiedonhankinnalla paikannettiin Sipoonkorven kansallispuistosta metsäalue, jossa epäillyt viettivät useita tunteja. Tulli teki alueella maastoetsinnän, johon saatiin virka-apua Itä-Uudenmaan poliisilta.
Etsinnän tuloksena paikannettiin kymmenen maastokätköä, joista takavarikoitiin yhteensä noin 60 kiloa alfa-PVP:tä.
Takavarikoidusta määrästä olisi saatu noin 2,4 miljoonaa käyttöannosta. Jos huumausaine olisi päätynyt katukauppaan, olisi sen arvo voinut olla jopa 12 miljoonaa euroa.
– Kyseessä on poikkeuksellisen suuri alfa-PVP-takavarikko. Tietojemme mukaan kyseinen takavarikko on toistaiseksi suurin yksittäinen erä, joka Suomessa on saatu alfa-PVP:tä takavarikoitua, tutkinnanjohtaja Riku Partanen kertoo.
Vuonna 2025 Tulli takavarikoi 10,6 kiloa alfa-PVP:tä, kun aiempina vuosina sitä takavarikoitiin alle puoli kiloa vuodessa.
– Kuten viranomaiset ovat toistuvasti ennakoineet, takavarikkomäärien on odotettu kasvavan jo jonkun aikaa. Kyseinen takavarikko kertoo vääjäämättömästi alfa-PVP:n lisääntyneestä käytöstä, Partanen sanoo.