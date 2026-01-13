– Arjen hallinta ja elämänhallinta vaikeutuvat merkittävästi alfa-pvp:n pitkäaikaisen käytön seurauksena. Se on hyvin euforisoivaa eli aiheuttaa hyvin voimakkaasti fyysistä riippuvuutta, Huomenta Suomessa vieraillut Koski kuvaa.

Emppu ja Eliel käyttivät vuosia huumeita, myös peukuksi nimettyä voimakkaasti addiktoivaa alfa-pvp:tä. Nyt nuoret kertovat, miksi niin kävi ja kuinka he pääsivät irti koukusta.

"Ajattelin, että minusta ei ole muuhun"

Huumeista vieroittautuminen oli hyvin vaikeaa niin Elielille kuin Empullekin. Onnistuminen vaatii niin motivaatiota kuin tukea ja ymmärrystäkin.



– Kaikki lähtee siitä, että nuori itse ajattelee, että minusta ei ole mihinkään muuhun. Pitäisi saada tosi paljon tukea itsetunnon rakentamiseen ja kouluihin enemmän resursseja, että huomattaisiin, kun joku oireilee. Sekin näkyy niin eri tavalla: jotkut syrjäytyvät ja jäävät kotiin ja jotkut häiriköivät, että tuo on vaan pahantahtoinen ja ilkeä ihminen, Emppu sanoo.