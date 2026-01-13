Emppu ja Eliel käyttivät vuosia huumeita, myös peukuksi nimettyä voimakkaasti addiktoivaa alfa-pvp:tä. Nyt nuoret kertovat, miksi niin kävi ja kuinka he pääsivät irti koukusta.
Nuorten huumekuolemat ovat kääntyneet laskuun, mutta huumemyrkytykset ovat edelleen alle 25-vuotiaiden yleisin tapaturmainen kuolinsyy Suomessa. Taustalla vaikuttavat erityisesti sekakäyttö, muuntohuumeet ja päihteiden lisääntynyt saatavuus.
Viime viikolla käynnistyi kampanja, jolla pyritään puuttumaan laajasti yleistyneeseen alfa-pvp:n käyttöön erityisesti nuorten keskuudessa.
Diakonissalaitoksella katutason koordinaattorina työskentelevä Robert Koski korostaa, että alfa-pvp on voimakkaasti koukuttava aine, josta eroon pääsy ei ole helppoa.
– Arjen hallinta ja elämänhallinta vaikeutuvat merkittävästi alfa-pvp:n pitkäaikaisen käytön seurauksena. Se on hyvin euforisoivaa eli aiheuttaa hyvin voimakkaasti fyysistä riippuvuutta, Huomenta Suomessa vieraillut Koski kuvaa.
Emppu ja Eliel kertovat, miksi aloittivat
Ohjelmassa vierailleet nuoret Emppu ja Eliel kertovat kokemuksistaan vaarallisen muuntohuumeen kanssa. Nuoret esiintyivät ohjelmassa pelkällä etunimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.