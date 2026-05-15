Tanskan hovi antoi lisätietoa sydänkohtauksen saaneen kuningatar Margareetan tilanteesta.
Torstaina uutisoitiin, että Tanskan kuningatar Margareeta, 86, oli joutunut sairaalahoitoon sydänkohtauksen vuoksi. Nyt hovi tiedottaa verkkosivuillaan, että Margareetalle on tehty sepelvaltion pallolaajennus.
Tiedotteen mukaan kuningatar jää sairaalahoitoon vielä muutamaksi päiväksi. Hänen kerrotaan toipuvan hyvin.
Terveyskylä-verkkosivuston mukaan pallolaajennus tehdään paikallispuudutuksessa joko rannevaltimon tai reisivaltimon kautta. Toimenpiteessä ohut katetri ohjataan sepelvaltimon suulle. Ahtautuneeseen suoneen viedään ohut lanka, ja katetrin päässä oleva pallo laajennetaan ahtauman kohdalla.
Hovi tiedotti torstaina, että kuningatar viipyy sairaalassa viikonlopun ajan tarkkailussa ja jatkotutkimuksissa. Kuningattaren kerrottiin olevan väsynyt mutta hyväntuulinen.
Margareeta luopui kruunustaan vuoden 2024 alussa. Kruunu siirtyi hänen pojalleen, josta tuli kuningas Frederik.