Suomalaismieheltä takavarikoitiin melkein 200 kiloa huumeita

Poliisin tutkimista tapauksista viimeisin on helmikuussa 2026 paljastunut huumevarasto Helsingin Munkkivuoressa. Huumeiden varastointia varten vuokratun asunnon vahtina ja aineiden levittäjänä toimi esitutkinnan perusteella vuonna 2007 syntynyt suomalaismies. Hänen hallustaan löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Erä piti sisällään 25 kiloa kannabiksen kukintoa, 450 grammaa kokaiinia ja kadun varressa säilytyksessä olleesta autosta löydetyt 165 kiloa amfetamiinia. Tapaus siirtyi syyteharkintaan toissapäivänä.

Edellisessä kuussa poliisi löysi huumehuoneiston Espoon Puustellinmäessä, josta huumeita epäiltiin välitetyn Kaakkois-Suomeen, Itä-Uudellemaalle ja myöhemmin huumeiden välitysketjua myöten Turkuun. Kaakkois-Suomen poliisilaitos takavarikoi kokonaisuudessa kolme kiloa amfetamiinia ja toisen kolmen kilon erän epäillään päätyneen itäuusimaalaiselle taholle.

Esitutkinnan ensimmäinen huumetakavarikko tehtiin joulukuussa 2025, kun KRP löysi Helsingin Lauttasaaresta vuokrahuoneiston, jota oli käytetty huumekaupassa. Poliisi takavarikoi 50 kiloa asunnosta luovutettuja ja asunnossa olleita huumeita, mukaan lukien 19 kiloa amfetamiinia ja 27 kiloa hasista. Esitutkinnan perusteella järjestäytynyt rikollisryhmä oli lähettänyt huumeiden hallinnointia ja levittämistä varten Suomeen 18- ja 19-vuotiaat Ruotsin kansalaiset, jotka toimivat ulkomailta toimivien ylämiesten käskystä. Asiassa on ollut vangittuna seitsemän henkilöä, joista kaksi poissaolevina.