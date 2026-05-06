Poliisi on löytänyt useita asuntoja, jossa säilytettiin suuria huumemääriä. Taustalla uskotaan olevan ruotsalainen rikollisjärjestö.
Keskusrikospoliisi tiedottaa jatkaneensa suuren mittakaavan tutkintaa, joka selvittää ruotsalaisen rikollisjärjestön pyörittämää huumekauppaa Suomessa.
Kokonaisuuteen kuuluu useita kokonaisuuksia, joista yksi on käsitelty jo käräjillä, ja kaksi muuta ovat syyteharkinnassa. Poliisi toivoo paljastavansa lisää vyyhtiin kuuluvia henkilöitä.
Toiminnassa oli kyse ruotsalaistaustaisten rikollisryhmien organisoimasta huumeiden maahantuonnista ja levityksestä, jonka selvittelyn yhteydessä Suomesta löydettiin huomattavia suuria huume-eriä. Poliisin tutkinnan perusteella huumeita säilytettiin sitä varten erikseen vuokratuissa asunnoissa.
– Tänä vuonna paljastuneiden maahantuonti- ja levityskokonaisuuksien taustalla epäillään toimineen sama ruotsalaistaustainen kansainvälinen katto-organisaatio, poliisin tiedotteessa kerrotaan.
Yhdessä poliisin tutkimista tapauksista Suomeen oli saapunut huumeiden levittämistä varten Ruotsin kansalaisia.
Mies säilytti valtavaa huumelastia
Poliisin tutkimista tapauksista viimeisin on helmikuussa 2026 paljastunut huumevarasto Helsingin Munkkivuoressa. Huumeiden varastointia varten vuokratun asunnon vahtina ja aineiden levittäjänä toimi esitutkinnan perusteella vuonna 2007 syntynyt suomalaismies. Hänen hallustaan löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Erä piti sisällään 25 kiloa kannabiksen kukintoa, 450 grammaa kokaiinia ja kadun varressa säilytyksessä olleesta autosta löydetyt 165 kiloa amfetamiinia. Tapaus siirtyi syyteharkintaan toissapäivänä.