Rikollisliiga teki karmean havainnon huumeestaan: Veti kymmeniä tuhansia pillereitä vessasta alas

Poliisi löysi esitutkinnassa kuvia huumeista. Oikealla 10 000 metonitatseenia sisältävää Subutex-tablettia ja kilo amfetamiinia. Vasemmalla ylhäällä tarkempi lähikuva pussista. Vasemmalla alhalla muutama poliisin tutkinnassaan löytämä metonitatseenitabletti.

Ryhmälle töitä tehneet henkilöt liikuttelivat suuria huume-eriä ja huomattavia määriä rahaa, joista vain pieni osa saatiin takavarikkoon. Toinen miehistä sai muun muassa 15 sentin tablettikohtaisen palkkion jokaista levitettyä Subutex-tablettia kohden. Toinen taas sai liikuteltujen huumeiden arvoon nähden varsin vähäistä päiväkohtaista palkkiota, joka oli suurempi silloin, kun hän matkusti toisille paikkakunnille vastaanottamaan maahantuotuja huumeita.

– Laite-etsinnällä taltioidut keskustelut läpeensä osoittavat sitä, että toiminta on ollut hierarkkista ja ylämies oli määritellyt alaistensa tehtävät ja jopa vapaapäivät, tuomiosta käy ilmi.

Ison mittakaavan huumeliiga tajusi myyvänsä myrkyllisiä huumelääkkeitä ja veti tappavan vaaralliset pillerit alas vessanpöntöstä. Diilerien harjoittama kuluttajavastuu ei merkittävästi pienentänyt heidän tuomioitaan.

Huumekonnat havahtuivat "miekka-Subuihin"

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausunnon mukaan kyseessä on nitatseeneiksi kutsuttuun aineryhmään kuuluva erittäin voimakas opioidi. Sen kerrotaan olevan 30–200 kertaa morfiinia voimakkaampaa ja sen hengitystä lamaavan vaikutuksen olevan sitä 50 kertaa suurempi. Kyseessä on toisin sanoen väärin annostellessa hengenvaarallinen aine.

Ylämies käski vetää "koiran" alas vessasta

Tämän jälkeen myös vyyhdin toinen työmies sai käskyn tarkistaa ja kuvata hallussaan olleet tabletit "myrkkysubu"-uutisten takia. Miekkasymbolin havaitsemisen jälkeen tabletit hävitettiin.