Rikollisliiga teki karmean havainnon huumeestaan: Veti kymmeniä tuhansia pillereitä vessasta alas
0:50Rikospaikka-ohjelmassa kerrottiin vuonna 2023, mitä voimakasta opioidi metonitatseenia sisältävistä Subutex-tableteista tiedetään. Väärennetyssä tabletissa on miekkasymboli, ja kuvien perusteella se saattaa olla hieman aitoa tablettia kellertävämpi.
Ison mittakaavan huumeliiga tajusi myyvänsä myrkyllisiä huumelääkkeitä ja veti tappavan vaaralliset pillerit alas vessanpöntöstä. Diilerien harjoittama kuluttajavastuu ei merkittävästi pienentänyt heidän tuomioitaan.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa annettiin kahdelle miehelle pitkät vankeustuomiot törkeistä huumausainerikoksista.
Kyseessä oli suuri huumerikosten kokonaisuus, jossa järjestäytynyt rikollisryhmä teki Suomessa ison mittakaavan huumekauppaa. Organisaatio kävi kauppaa muun muassa amfetamiinilla, kokaiinilla ja Subutex-tableteilla.
Tapauksessa päätekijöinä tuomitut miehet olivat rikollisryhmän palkollisia, jotka saivat ohjeensa organisaation niin sanotuilta "ylämiehiltä" anonyymisti viestisovellusten kautta. Ainakin osa tuntemattomiksi jääneistä organisaation ylämiehistä toimi Venäjältä käsin.
– Laite-etsinnällä taltioidut keskustelut läpeensä osoittavat sitä, että toiminta on ollut hierarkkista ja ylämies oli määritellyt alaistensa tehtävät ja jopa vapaapäivät, tuomiosta käy ilmi.
Ryhmälle töitä tehneet henkilöt liikuttelivat suuria huume-eriä ja huomattavia määriä rahaa, joista vain pieni osa saatiin takavarikkoon. Toinen miehistä sai muun muassa 15 sentin tablettikohtaisen palkkion jokaista levitettyä Subutex-tablettia kohden. Toinen taas sai liikuteltujen huumeiden arvoon nähden varsin vähäistä päiväkohtaista palkkiota, joka oli suurempi silloin, kun hän matkusti toisille paikkakunnille vastaanottamaan maahantuotuja huumeita.
Poliisi löysi esitutkinnassa kuvia huumeista. Oikealla 10 000 metonitatseenia sisältävää Subutex-tablettia ja kilo amfetamiinia. Vasemmalla ylhäällä tarkempi lähikuva pussista. Vasemmalla alhalla muutama poliisin tutkinnassaan löytämä metonitatseenitabletti.
Eräässä vaiheessa liigan työntekijöille paljastui, että heidän saamansa Subutexit eivät sisältäneetkään buprenorfiinia, vaan kyseessä olivat metonitatseenia sisältäneet väärennökset.
Liiga oli saanut haltuunsa 40 000 metonitatseenia sisältävää, hämäävästi Subutexilta näyttävää tablettia. Tabletit oli pakattu 1000 kappaleen vakuumipusseihin. Rikolliset itsekin luulivat kauppaavansa Subutexeja. Väärennetyt tabletit olivat tunnistettavissa miekkasymbolista, jollaista ei aidoissa tableteissa tänä päivänä ole.
– Näin näistä jossain Telegram-ryhmässä uutisen, jossa varoiteltiin näistä, tapauksessa tuomittu mies kertoi poliisin kuulusteluissa.
Suomessa on ollut useampi tapaus, jossa väärennettyjen, Subutexilta näyttävien metonitatseenitablettien uskotaan kytkeytyvän kuolemantapaukseen.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausunnon mukaan kyseessä on nitatseeneiksi kutsuttuun aineryhmään kuuluva erittäin voimakas opioidi. Sen kerrotaan olevan 30–200 kertaa morfiinia voimakkaampaa ja sen hengitystä lamaavan vaikutuksen olevan sitä 50 kertaa suurempi. Kyseessä on toisin sanoen väärin annostellessa hengenvaarallinen aine.
Myrkkyhuumeiden hävittäminen vaikutti vähän tuomioon
Miehet joutuivat lopulta oikeuteen teoistaan. He kertoivat myrkyllisten tablettien osalta luulleensa pitäneensä hallussaan Subutexia, mutta oikeus katsoi, ettei sillä ollut merkitystä asiassa.
– Tällä seikalla ei ole merkitystä syyksi lukemisen kannalta, koska aineen tarkka laatu tai pitoisuus ei yleensä ole käyttäjien tiedossa, tuomiossa todetaan.
Toisen miehen katsottiin noin puolen vuoden aikana pitäneen hallussaan, levittäneen tai yrittäneen levittää ainakin kahdeksan kiloa amfetamiinia, noin 4,5 kiloa kokaiinia, 7,1 kiloa hasista, hieman kannabista, 40 000 tablettia metonitatseenia ja yli 78 000 kahdeksan milligramman Subutex-tablettia. Hänen arvioitiin pitäneen hallussaan yhteensä noin 570 000 käyttöannosta.
Oikeus kiinnitti huomiota, että mies oli toiminut asiassa epäitsenäisessä asemassa, vaikka hänellä olikin varsin keskeinen rooli huumeiden säilyttämisessä ja levityksessä. Miehen korvattavuudesta huumeliigassa kertoi se, että hänen kiinni jäämisensä ei ollut pysäyttänyt rikollisryhmän toimintaa.
Vuonna 1996 syntynyt Alan Bak tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa viidestä törkeästä huumausainerikoksesta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta 11 vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen ja maksamaan valtiolle rikoshyötynä 85 000 euroa. Lisäksi häneltä takavarikoidut 19 000 euroa tuomittiin menetetyksi valtiolle. Metonitatseenien hävittäminen huomioitiin vähäisessä määrin rangaistusta mitatessa.
Toisen, vuonna 1996 syntyneen Aleksandr Seleznjovin katsottiin levittämistarkoituksessa pitäneen hallussa, levittäneen tai yrittäneen levittää reilun puolen vuoden aikana yli 55 kiloa amfetamiinia, 16 kiloa kokaiinia, 74 kiloa hasista, 6,9 kiloa kannabiksen kukintoa, 35 000 metonitatseeni-tablettia ja melkein 47 000 Subutex-tablettia. Tämä tarkoittaisi laskennallisesti yli 900 000 käyttöannosta.
Hänet tuomittiin kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta kahdeksan vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja maksamaan valtiolle yli 37 000 euron rikoshyödyn. Hän oli selvittänyt tekemisiään kattavasti jo esitutkinnan alusta lähtien. Itse hävitetyt 23 000 metonitatseenitablettia otettiin myös jossain määrin huomioon rangaistusta mitatessa.
2:03Poliisi takavarikoi vuonna 2024 eri puolilta maata ennätysmäärän lääkkeitä, jotka ovat sisältäneet ulkonäöstään ja lääkepakkauksien selosteista poiketen muuntohuume metonitatseenia, kerroimme kesällä. Jutussa näytetään, millaisiksi erilaisiksi pillereiksi naamioituna ainetta myydään.