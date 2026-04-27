Alaikäisten tekemät väkivaltarikokset ovat alkuvuodesta olleet otsikoissa ja kuohuttaneet.
Alle 15-vuotiaiden nuorten, jotka eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa, tekemä väkivaltarikollisuus on tilastotietojen valossa kasvanut. Väkivalta voi olla vakavaakin, ja nuorten välisissä välien selvittelyissä on käytetty myös teräaseita.
Nyt Helsingin poliisilaitos pitää tiedotustilaisuuden nuorisoon ja siihen liittyvään rikollisuuteen liittyen.
Kello 13 alkavassa tiedotustilaisuudessa käydään läpi nuorisorikollisuuden tämänhetkistä tilannekuvaa Helsingissä ja kerrotaan koulupoliisitoiminnasta.
Ajankohtaisia tietoja on myös luvassa poliisin ja kaupungin varautumisesta vappuun, koulujen päättymiseen ja nuorten erilaisiin kesäisiin kokoontumisiin.

