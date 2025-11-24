Alfa-PVP:n kysyntä on Suomessa muuta maailmaa kovempaa, ja rikolliset saavat aineesta kovan hinnan.
Julkisuudessa on viime vuosina ollut useita rikollisorganisaatioita, jotka ovat tuoneet Suomeen pahamaineisen maineen ”peukkuna” saanutta alfa-PVP-huumausainetta. Mikä vetää ulkomaisia huumausainerikollisia Suomeen?
– Suomessa on hyvät katteet. Se on varmaan se keskeinen tekijä, mikä tuo toimijoista Suomeen, vastaa rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.
Tyynelä vastasi kysymyksiin marraskuun alussa, kun Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Tulli tiedottivat suuresta huumetutkinnasta. Tapauksessa ulkomaalaisen rikollisryhmän uskotaan tuoneen Suomeen satoja kiloja huumeita, joista huomattava osa alfa-PVP:tä.
Tyynelä toteaa, että alfa-PVP:n rooli huumekaupassa on maailmalla varsin pieni. Suomi on sen takia sitä kauppaaville tahoille poikkeuksellinen markkina-alue, sillä täällä aineen kysyntä on suhteettoman suurta.