Poliisi on paljastanut yhden Suomen historian suurimmista alfa-PVP-takavarikoista.

Puolalainen rikollisryhmä toi Suomeen merkittäviä määriä huumausaineita, keskusrikospoliisi kertoo. KRP:n paljastamaan huumeiden maahantuonti- ja levitysverkostoon liittyen poliisi on vanginnut kolme henkilöä ja epäiltynä on yhteensä kahdeksan. Epäillyt ovat Puolan, Albanian ja Ruotsin kansalaisia. Puolalaiseen rikollisverkostoon epäillään kuuluneen yhteensä viisi henkilöä.

Maahantuotuja huumausaineita on lisäksi levitetty edelleen myös albanialaisille ja ruotsalaisille verkostoille, poliisi kertoo.

Poliisi takavarikoi ryhmältä joulukuun 2025 alussa yhteensä reilut 17,3 kiloa Alfa-PVP:tä ja noin 195 kiloa marihuanaa. Kyseessä on yksi suurimmista Suomessa koskaan tehdyistä Alfa-PVP:n takavarikoista. Kyseisen Alfa-PVP:n katukauppa-arvo on 1,7 – 3,4 miljoonaa euroa ja kyseisestä erästä olisi saanut noin 700 000 käyttöannosta.

– Takavarikko on merkittävä osoitus Alfa-PVP:n lisääntyneestä käytöstä ja maahantuonnista. Takavarikkomäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, kertoo rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

Poliisin esitutkinnassa epäillään saman puolalaisen rikollisryhmän tuoneen Suomeen muitakin huumausaine-eriä viime vuoden aikana ja levittäneen niitä. Ryhmä on toiminut yhteistyössä ruotsalaisten ja albanialaisten rikollisryhmien kanssa.

– Ryhmän toiminta oli poikkeuksellisen suoraviivaista ja jopa avointa. Huumausaine-erät toimitettiin Suomeen rekalla laillisen lastin seassa. Aineiden luovutukset tehtiin päiväsaikaan levähdysalueilla tai tien varsilla, Fagerström jatkaa.

Osa esitutkintakokonaisuudesta siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle ensi viikolla. Tapausta tutkitaan myös Puolan viranomaisten kanssa.