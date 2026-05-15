Montrealissa työskentelevät stripparit eli eksoottiset tanssijat uhkaavat lakolla, kun kaupungissa ajetaan F1-sarjan Kanadan osakilpailu ensi viikolla.
Kaupungin stripparit toivovat, että lakkouhkaus vuoden kiireisimmälle päivälle auttaisi heitä saavuttamaan täydet työnteko-oikeudet. Seksityöläisten itsenäisen toimikunnan (The Sex Work Autonomous Committee, SWAC) lakkoilmoitus koskee toukokuun 23. päivää eli Kanadan GP:tä edeltävää lauantaita.
SWAC:n päällimmäinen vaatimus on luopuminen "baarimaksusta", jonka stripparit joutuvat pulittamaan esiintyäkseen. Se vaatii myös turvallisempia työoloja sekä syrjinnän lopettamista palkkaamisessa ja työajoissa.
SWAC alleviivaa, että Kanadan F1-viikonloppu valittiin tarkoituksella lakon ajankohdaksi.
– Klubeissa on kiire kovimmillaan, mikä tekee siitä vuoden rahakkaimman viikonlopun työnantajalle.
– Tämä on mahdollisuutemme uhata noita tuloja ja vaikuttaa heihin kipeimpänä mahdollisena hetkenä. Johtoporras tekee jatkuvasti enemmän rahaa, mutta tanssijoiden on kestettävä huononevia työoloja, tiedotteessa summattiin.
Kanadan GP on kauden viides kisaviikonloppu. Mercedeksen Kimi Antonelli johtaa MM-sarjaa ennen tiimikaveriaan George Russellia.