MTV3 Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään tänään ylimääräinen uutislähetys kello 16.30.
Syynä tähän on aamuöinen drooniuhka sekä jääkiekon MM-kisat Leijonien osalta kello 17.20 avaava Suomi–Saksa, joka lyhentää Seitsemän uutisten lähetysaikaa.
Lähetyksessä kerrotaan tuoreimmat tiedot tapauksesta, joka ihmetytti monia suomalaisia aamulla. Viranomaiset antoivat drooniuhkaan perustuvan kehotuksen pysytellä sisätiloissa, mutta aamun kuluessa tiedot tarkentuivat, eikä uhkaa enää ollut.
Tilanne on herättänyt paljon kysymyksiä viranomaisten viestinnästä sekä drooniuhasta yleisesti, kun Ukraina on iskenyt voimalla Suomen lähialueille.