Viinilehti on valinnut vuoden 2026 parhaat hanaviinit. Voittajista löytyy hedelmäisiä makuja Portugalista ja raikkautta Ranskasta.
Viinilehden asiantuntijaraati on tehnyt valintansa vuoden parhaista hanaviineistä.
Tuomaristoon kuuluivat Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo.
He arvioivat sokkona Alkon vakio- ja tilausvalikoiman hanaviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Kilpailunäytteille ei ollut asetettu hintarajaa.
Tuomaristo maisteli viinit esikarsintatastingeissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailuun 14 punaviiniä ja 16 valkoviiniä.
Paras punainen: Mehevä portugalilainen
Vuoden punaiseksi hanaviiniksi 2026 tuomaristo valitsi portugalilaisen LAB Reserva 2024 -sekoiteviinin, joka on valmistettu kolmesta rypälelajikkeesta (Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional).
Raati luonnehti tiedotteessa voittajaviinin tuoksua muun muassa määreillä paahteinen, maanläheinen ja tummasävytteinen ja makua runsaaksi.