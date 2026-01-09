Suomessa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa maailmalla tutkittua palkkiohoitoa.

Helsinki kokeilee ensimmäisenä kaupunkina Suomessa muuntohuume Alfa-pvp:n käyttäjien auttamista irti huumeesta lahjakorttien avulla.

Palkkion tarkoitus on motivoida käyttäjää pahimman alun yli. Kun käyttäjä pysyy esimerkiksi viikon raittiina tai osallistuu tiettyihin kuntoutustoimintoihin, hän saa palkkioksi lahjakortin.

– Kun asiakas sitoutuu hoitoon, hän kerää samalla pisteitä ja riittävällä määrällä pisteitä voi saada palkkion. Pisteitä voi saada esimerkiksi siitä, että antaa puhtaan huumeseulan, yleensäkin sitoutuu itsensä hoitamiseen tai osallistuu kuntoututoimintoihin, kertoo MTV:lle päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen Helsingin kaupungista.

Palkkiosta sovitaan yksilöllisesti käyttäjän kanssa. Sen pitää olla sellainen, joka motivoi juuri kyseistä käyttäjää.

– Palkkio voi olla esimerkiksi leffalippuja tai lahjakortteja hampurilaisravintolaan, kauppaan tai palveluihin.

Palkinto voi olla myös kasvava niin, että mitä pidemmälle kuntoutuksessa käyttäjä sitoutuu, sitä isommaksi palkkio kasvaa. Helsingissä enimmäissummaksi on kaavailtu noin 50 euroa.

Päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen Helsingin kaupungista toivoo, että palkkiohoitomenetelmä toimisi Alfa-pvp:n käyttäjien auttamisessa.

Paljon vieroituksen keskeytyksiä

Alfa-pvp on nopeasti yleistynyt, orjuuttavaa riippuvuutta sekä monenlaisia vaikeita psyykkisiä ja fyysisiä oireita aiheuttava muuntohuume.

Helsingissä eniten käytettyjä huumeita ovat opioidit ja amfetamiini. Silti yli puolet vieroitushoidossa olevista on peukunkäyttäjiä. Heillä hoidon keskeyttäminen on yleisempää kuin muiden huumeiden käyttäjillä.

– Alfa-pvp alkoi näkyä meillä päihdepalveluissa haasteena pari vuotta sitten ja tällä hetkellä se aiheuttaa paljon haittoja alueellamme. Se on uusi päihde, johon ei ole kauheasti spesifejä muita hoitomenetelmiä. Nämä perinteiset menetelmät eivät ole yksinään riittävän vahvoja pitämään ihmisiä sitoutuneena hoitoon ja kuntoutukseen, Pulkkinen perustelee Helsingin päätöstä kokeilla palkkiohoitoa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta kerrotaan MTV:lle, että huumeriippuvuuksien hoito painottuu Suomessa tällä hetkellä lähinnä opioidiriippuvuuden hoitoon, eli opioidikorvaushoitoon.

– Sekin on tärkeää, eikä sekään ole riittävän kattavaa Suomessa. Mutta stimulanttiriippuvuuteen meillä ei oikein ole tarjolla kunnollisia näyttöön perustuvia hoitoja, sanoo ylilääkäri Margareeta Häkkinen THL:stä.

Tutkimusnäyttöä muualta maailmasta

Palkkiohoitoa on kokeiltu ja tutkittu muualla maailmassa.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytetty paljon palkkiohoitoa ja siellä on tehty myös aiheesta tutkimusta. Yhdysvaltain suositukset huumeriippuvuuden hoidosta sanoo, että stimulanttiriippuvuudessa palkkiohoito on ihan se ensisijainen hoito, Häkkinen kertoo.

Myös Britanniasta on Häkkisen mukaan tutkimusnäyttöä siitä, että palkkiohoito toimii.

Stimulanttiriippuvaisten palkkiohoito on ollut Suomessa hoitosuosituksissa jo useamman vuoden. Tästä huolimatta sitä ei ole otettu käyttöön laajemmassa mittakaavassa, joten Helsingin pilottikokeilu on ainutlaatuinen julkisella puolella Suomessa.

Kun huumeidenkäyttäjä hakeutuu vieroitushoitoon, hänellä on jo motivoivia tekijöitä, jotka ovat saaneet hänet liikkeelle. Läheiset ovat saattaneet toivoa hoitoon hakeutumista, parissuhde uhkaa katketa tai olo on niin huono, että ihminen kokee tarvitsevansa apua.

– Palkkiohoito voi toimia yhtenä uutena ulkoisena motivaatiotekijänä, että henkilö sitoutuu hoitoon, Pulkkinen toteaa.

– Kyse on ihmisistä, jotka ovat hyvin haastavassa elämäntilanteessa. He ovat pienituloisia, monet elävät toimeentulotuella. He ovat osattomia, heitä ylenkatsotaan tuolla kadulla. Heillä on mahdollisesti oppimishäiriöitä, he ovat koulukiusattuja ja he ovat niitä, joiden kohdalla katse kääntyy johonkin muualle. Tällaisille ihmisille pienikin aineellinen tuki voi olla merkittävä aivan eritavalla, kuin tällaiselle keskiluokkaiselle ihmiselle.

Kustannustehokasta hoitoa

Ajatuksena palkkioiden jakaminen huumeidenkäyttäjille voi tuntua vieraalta. Asiantuntijoiden mukaan kyse on kuitenkin tutkitusti kustannustehokkaasta hoitomuodosta.

– Kyse on myös arvovalinnoista, että missä kohtaa hoitopolkua huumeidenkäyttäjään tahdotaan satsata. Haluan nostaa esille, että opioidiyliannostuksessa hengen pelastamiseen käytettävä vasta-aine, eli naloksonisuihke, maksaa sen saman viisikymmentä euroa kuin nämä lahjakortit, Pulkkinen sanoo.

THL:n ylilääkäri Margareeta Häkkinen muistuttaa, että riippuvuuskäyttäytymisen ajatellaan olevan opittua, joten siitä voi oppia myös pois.

– Huumeidenkäytöstä tulee käyttäjälle nopeita palkintoja, joten tässä ajatuksena on tarjota niitä palkintoja päihteettömyydestä. Se on ikään kuin sisäänheittotuote, jolla ihminen saadaan sitoutumaan hoitoon. Tämän jälkeen voidaan toteuttaa rinnalla muutakin hoitoa, kuten kognitiivista terapiaa, Häkkinen kuvailee.

Häkkinen alleviivaa, että päihdehoito on yhteiskunnalle halvempaa kuin hoitamatta jättäminen.

– Säästöt tulevat esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, kun vältetään vakavat komplikaatiot ja pitkät sairaalahoitojaksot. Myös terveydenhuollon ulkopuolella tulee paljon säästöjä, esimerkiksi poliisin ja vankeinhoidon kautta, Häkkinen sanoo.

Helsingissä palkkiokokeilun piiriin pääsevät ensin alle 25-vuotiaat alfa-pvp käyttäjät.

Helsinki on syksystä lähtien nopeuttanut peukunkäyttäjien hoitoonpääsyä ja lisännyt hoitopaikkoja. Kaikkiaan kaupunki on varannut tälle vuodelle kaksi miljoonaa euroa alfa-pvp-ongelman ratkomiseen.

– Jos pilotti osoittautuu hyväksi Helsingissä, käyttöön vaan jokaisella hyvinvointialueella, Häkkinen kannustaa.