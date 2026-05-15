Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaalla tapahtunutta epäiltyä tappoa.
Epäilty rikos tapahtui torstaina 14. toukokuuta yksityisasunnossa Vantaan Kaivokselassa.
Uhri on noin 75-vuotias mies ja epäilty noin 20-vuotias mies. Poliisin tietojen mukaan miehet tunsivat toisensa entuudestaan, mutta eivät ole sukulaisia.
Poliisi kertoo, ettei tekoon liity ampuma-asetta. Tekotavasta ei kuitenkaan tutkinnan alkuvaiheen vuoksi anneta tarkempia tietoja.
Epäilty otettiin kiinni torstai-iltana. Häntä on määrä kuulustella perjantaina.