Raimo Tienhaaraa syytetään alkoholin ja tupakan laittomasta kaupasta.

Pelättynä rikollisena tunnettu Raimo Tienhaara, 68, saapui Helsingin käräjäoikeuteen vastaamaan syytteisiin törkeästä veropetoksesta.

Tienhaara peitti kasvonsa visusti oikeudenkäynnin alussa. Hänellä oli kasvojen suojana kasvomaski, päässään huppu ja kasvojen peittona Tekniikan Maailma -lehti. Tienhaarasta ei ole tuoreita kuvia, mutta hän näyttää ikääntyneen huomattavasti viimeisimmistä kuvista.

Syyttäjä vaatii Tienhaaralle ja toiselle henkilölle tuomiota törkeästä veropetoksesta. Tienhaaran syytetään yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa tuoneen Suomeen vuosina 2021–2023 huomattavan määrän tupakkaa ja satoja litroja alkoholia myytäväksi, mutta jättäneen niistä verot maksamatta. Hänen syytetään sotkeentuneen myös nuuskan maahantuontiin.

Savukkeita ja alkoholia kerrotaan varastoidun ja levitetyn erillisestä erään automaalaamon hallissa sijainneesta varastosta ja Tienhaaran asunnon autotallista. Syyttäjä luonnehtii asiaa organisoiduksi savukkeiden ja alkoholin maahantuontiketjuksi.

Tienhaaran syytetään välittäneen tuotteita Kaakkois-Suomeen, jossa kaksi henkilöä on jo asiasta tuomittu.

Kiistää syytteet

Tienhaaran autotallista ja varastosta takavarikoitiin savukkeita, nuuskaa, väkevää alkoholia, viiniä ja olutta. Tulli löysi alkoholit etsinnässä alkukesästä 2023. Syyttäjä esittää oikeudessa kuvia Tienhaaran autotallissa ja sieltä löydetyistä alkoholi-, nuuska- ja tupakkalaatikoista sekä huomattavista olutmääristä.