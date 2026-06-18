Englanti aloitti oman kisaurakkansa hienosti kukistamalla Kroatian 4–2
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Voiton lisäksi Englannin avainpelaajat saivat tärkeitä onnistumisia. Harry Kane maalasi kahdesti ja Jude Bellingham kerran.
– Tämä on hyvä tulos Tuchelille valmentajana, mutta myös koko joukkueelle. He tulivat hyvällä itseluottamuksella ja isoilla odotuksilla tähän turnaukseen. Tämä on hyvä alku. Heti turnauksen alusta asti ovat valmiita, Litmanen sanoo.
Englannin päävalmentaja Tuchel teki kisojen alla koviakin pelaajavalintoja, kun kisakoneesta putosivat muun muassa Manchester Cityn Phil Foden ja Real Madridin Trent Alexander-Arnold.
Pohjanpalo kokee, että Tuchel on löytänyt toimivan palapelin, jolla on edellytykset edetä pitkälle.
– Kyllä Englanti vakuutti tänään. Joukkueen roolitukset toimivat erittäin hyvin. Se on erittäin hyvin opiskellut vastustajansa ja löytänyt oikeat roolit kaikille pelaajille. Se näkyy tulostaululla. Kroatia on kivenkova joukkue ja 4–2-tulos on aikamoinen statement, Pohjanpalo hehkuttaa.
Ennen Tuchelia joukkueen päävalmentajana toimineen Gareth Southgaten alaisuudessa Englanti ei välttämättä ollut se kaikista hyökkäävin joukkue, vaikka pelaajiston osalta edellytyksiä olisi ollut nähtyä hyökkäävämpään peliin.
Vuonna 2025 Englannin peräsimeen hypännyt Tuchel on saanut taitavista pelaajistaan enemmän irti hyökkäyspäässä.
– Southgate teki hyvää työtä, mutta pelaaminen oli kontrolloitua ja varovaisempaa. Tuchel on tuonut paljon vauhtia, eteenpäin menemistä ja suoraviivaisuutta. Näillä pelaajilla pystyy sitä tekemäänkin. Tässä on paljon fyysisyyttä, taitoa ja modernia jalkapalloa, mitä Tuchel haluaa, Litmanen painottaa.