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Nyt kajahtaa varoitus Ranskalle – MM-välierässä täysin uusi uhka: "Eivät ole kokeneet"

Lamine Yamal ja Kylian Mbappe kohtaavat.

Julkaistu 48 minuuttia sitten

Tiistai-illan MM-välierässä kohtaavat kuluvan turnauksen kaksi parasta joukkuetta, linjaa MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Onko Ranskan ja Espanjan mittelö siis jo niin sanottu moraalinen finaali? Huippumaat ovat luvalla sanoen esittäneet karkeloiden varminta jalkapalloa. Otatus on ennakkoon hienoisesti kallellaan Les Bleusille.

– Ranska on suosikki, sillä se on ollut tähän asti kisojen paras maa. Heillä on paras hyökkäys ja joukkuepelikin on sujunut hyvin. Espanja on kyllä toisaalta ainoa, joka pelillisesti voi tylsyttää heidät. Ei se helppoa ole, mutta Espanjalla on se kyky, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala pohtii.

Tylsytys. Siinä siis hallitsevan Euroopan mestarin avain onneen.

Mitä se käytännössä tarkoittaisi?

– Espanja tulee puolustamaan niin, ettei palloa juuri anneta pois. Jos he siinä onnistuvat, niin he voivat kyllä voittaa tämän ottelun.

Pallonhallinta nousee täysin keskeiseen asemaan. Katsojaa mahdollisesti piinaava seesteisyys kertoo todellisuudessa Espanjan suunnitelman sujuvan.

– Se saattaa näyttää välillä staattiselta, mutta itse asiassa vastustajalle se on todella intensiivistä, kun et pääse palloon kiinni.

Vaikka Ranska on ennakkosuosikki, joutuu se nyt välierän arvoiseen koettelemukseen. Espanjalla on pallonhallinnan ja tiiviin keskustan lisäksi kyky hyökätä tavalla, jota Ranska ei ole joutunut vielä sietämään.

– Matsissa tulee tilanteita, että ranskalaiset joutuvat makaamaan syvällä, kun Espanja pitää palloa. Toisaalta: Ranska on todella hyvä vastahyökkäysjoukkue, he pystyvät pelaamaan sitäkin tapaa. Sellainen puolustusmylly tulee kuitenkin nyt eteen, etteivät he ole sellaista vielä kokeneet.

– Muut joukkueet voivat voittaa Ranskan onnen ja Ranskan huonon päivän myötä, mutta Espanja voi tehdä sen omilla vahvuuksillaan, Rantala tiivistää.

Yamalista kiinni?

Ranskan kivikovan hyökkäyksen kirkkain tähti on kahdeksan maalia iskenyt Kylian Mbappe. Maalipörssiä johtava tähti saa väkevää tukea viidesti osuneelta Ousmane Dembeleltä.

Rantalan niminosto kohdistuu kuitenkin toiseen leiriin. 18-vuotias supernuori Lamine Yamal on tänä iltana kaiken keskiössä. Yamal on kuntoutunut MM-turnauksen mittaan vammasta, eikä ole ollut aivan niin häikäisevä, mitä esimerkiksi EM-kisoissa pari vuotta sitten.

– Kysymys on se, että millaisessa vireessä Yamal on. Jos huippuvire löytyy, niin uhan taso on ihan erilainen. Ei hän ole ihan parhaassa mahdollisessa iskussa vielä ollut, Rantala tiivistää.

– Hän pystyy kuitenkin yksittäisissä hetkissä näitä otteluita ratkomaan. Hänen suorituksensa on todella iso tekijä tähän otteluun. Jos Yamal pystyy parhaimpaansa, Espanjan mahdollisuudet nousevat merkittävästi, Rantala paketoi.

Ranska–Espanja alkaa klo 22. Voittaja etenee MM-loppuotteluun, jonka vastustaja määräytyy keskiviikon Englanti–Argentiina-välierän perusteella.

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Espanjan pallonhallinta voi tuhota Ranskan MM-välierässä, sanoo Juho Rantala | MTV Uutiset