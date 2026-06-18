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Cristiano Ronaldolle kovaa kritiikkiä – "Noloa"

2:43 Cristiano Ronaldolle kritiikkiä MM-studiossa – "Sinun on pakko juosta siihen"

Julkaistu 18.06.2026 07:19

Portugalin supertähden Cristiano Ronaldon peliesitys Kongoa vastaan ei kerännyt kehuja. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Portugali jäi MM-kisojen avausottelussaan 1–1-tasapeliin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Joukkueen peliesityksen ohella, myös Ronaldon otteet olivat vaisuja. Koko pelin Portugalin kärjessä pelannut Ronaldo pääsi muutamaan otteeseen kokeilemaan maalintekoa, mutta yritykset jäivät vaisuiksi.

41-vuotiaan konkarin peliesitys keräsi kritiikkiä laajalti. BBC:n asiantuntija Chris Sutton vaati Ronaldoa vaihtoon BBC:n suorassa radiolähetyksessä. Päävalmentaja Roberto Martinez piti Ronaldon kuitenkin kentällä.

– Tuo on noloa Martinezilta. Martinez pelkää ottaa hänet vaihtoon. Ronaldo voi toki tehdä voittomaalin, mutta tämä on ollut häneltä täysi ohipeli, Sutton jyrisi.

Myös Fox Sportsin asiantuntijana MM-kisoissa toimiva Thierry Henry kritisoi Ronaldoa. Hän nosti esiin tilanteen, jossa konkarihyökkääjä laukoi itse kehnosta paikasta, vaikka joukkuetoveri Bruno Fernandes oli paremmassa asemassa.

– Tärkeä viesti kotisohville. Joukkueen on tehtävä maaleja, ei sinun. Jos hän tekisi juoksun maalille, puolustaja joutuisi seuraamaan häntä. Mutta koska hän haluaa tehdä maalin, hän liikkuu Bruno Fernandesin eteen. Te näitte, miten Fernandes reagoi. "Anna pallon tulla minulle ja tee tilaa, jotta minä voin laukoa pallon helposti maaliin". Näin ei käynyt, Henry summaa Foxilla.

Samainen tilanne nousi esille myös MTV Urheilun MM-studiossa. Asiantuntijat Jari Litmanen ja Joel Pohjanpalo olivat Henryn kanssa hyvinkin yksimielisesti samaa mieltä.

– Tuo tilanne on loppujen lopuksi niin hidas, että hän tiedosti kyllä, että Fernandes on hänen takanaan. Mutta silti hän päätti jäädä siihen, koska hän haluaa tehdä sen maalin. Jos hän olisi tyhjentänyt tuon tilan ja vienyt topparin etualueelle, Fernandes olisi ollut aivan vapaana ja todennäköisesti tehnyt maalin, Pohjanpalo analysoi.

Litmanen uskoo, että mikäli tilanne tulisi nyt uudelleen Ronaldon eteen, saattaisi supertähti toimia toisella tavalla.

– Jos Ronaldo alkaisi katsomaan tilannetta videolta, niin hän voisi jopa osittain myöntyä siihen, että olisi pitänyt mennä sinne eteen, Litmanen pohtii.

– Kyllä uskon, että myöntyisi. Minäkin katson tuota tilannetta hyökkääjän silmin, mutta kyllä silti olen itsekin sitä mieltä, että sinun on pakko juosta siihen eteen, tehdä tila kaverille ja tuulettaa sen jälkeen, Pohjanpalo komppaa.

Katso kritiikkiä herättänyt tilanne pääkuvan videolta Jari Litmasen ja Joel Pohjanpalon analyysien kera.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Cristiano Ronaldon peliesitys keräsi laajalti kritiikkiä | MTV Uutiset