Ranskan peliesitys MM-kisojen pronssiottelun avauspuoliajalla järkytti MTV Urheilun asiantuntijoita.

Ranska löi ensimmäisellä puoliajalla pelin aivan lekkeriksi ja Englanti hurjasteli taululle neljä maalia. MTV Urheilun studiossa Ranskan lepsu ja haluton peliesitys keräsi runsaasti kritiikkiä.

Asiantuntija Mehmet Hetemaj ei ollut uskoa silmiään.

– Ihan perus ammattiylpeys pitäisi olla joka kerta. Nyt ei puhuta ihan pienestä ottelusta, vaikka nuo pelaajat ovat voittaneet ja pelaavat huippujoukkueissa huippuotteluita viikosta toiseen. Tämä, mitä nyt nähtiin, minulla ei ole oikein sanoja. Tuo oli luokatonta ja halutonta. En osaa edes adjektiiveilla kuvailla ranskalaisten pelaajien toimia, Hetemaj kritisoi.

Antti Niemen mielestä Ranska osoitti avausjakson suorituksellaan, mitä mieltä vain ja ainoastaan maailmanmestaruutta jahdanneen joukkueen pelaajat ovat MM-kisojen pronssiottelusta.

– Yrittävätkö he näyttää Fifalle, ettei näitä pelejä pitäisi enää pelata? Jotenkin toivoisi, että tämän tason pelissä asenne olisi läsnä. Voit hävitä pelin monella eri tavalla. Tällä hetkellä tuo Ranskan suorittaminen on aika häpeällistä, Niemi sanoo.