Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä.
Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa, kertoo maan sisällissotaa seuraava järjestö.
Järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen.
Sudanin sisällissota puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan taisteluja.
YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi.