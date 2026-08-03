Sopranosin Salvator Bonpensierona tunnettu Vincent Pastore on kuollut.

Sopranos-sarjasta tuttu Vincent Pastore on kuollut 80-vuotiaana.

Deadlinen mukaan naapuri löysi veteraaninäyttelijän kuolleena hänen New Yorkin Bronxissa sijaitsevasta asunnostaan 1. elokuuta.

Pastoren managerilla ei ollut ollut yhteyttä häneen kolmeen päivään, vaikka läheisen ystävän mukaan näyttelijän kuljettaja oli puhunut hänen kanssaan puhelimessa perjantai-iltana.

Kuoleman uskotaan johtuneen luonnollisista syistä, eikä oikeuslääkäri tutki tapausta.

Pastore tunnetaan erityisesti roolistaan Sopranos-sarjan Salvatore ”Big Pussy” Bonpensierona.

Ura

Pastore valmistui aikoinaan Pace Universitystä New Yorkissa ja suoritti siellä teatteritaiteen tutkinnon.

Hän työskenteli nuorempana limusiininkuljettajana ja tapasi ja , jotka tulivat katsomaan häntä paikallisessa näytelmässä. Kevin auttoi Pastorea tekemään ensimmäisen läpimurtonsa.