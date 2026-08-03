Sähkökatkos koettelee myös maan pääkaupunkia Havannaa.
Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa.
Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet.
Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla.