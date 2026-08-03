– Kunkin oma verotus päättyy touko-lokakuun välillä. Jos lopullisen verotuksen jälkeen on maksanut liikaa veroja, veronpalautus maksetaan, Ylitalo sanoo.

Se, miten lisäprosentilla maksettujen verojen kanssa käy, selviää vasta lopullisessa verotuksessa, kertoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo .

Veronpalautusten määrä voi muuttua, jos tekee muutoksia veroilmoitukseen – esimerkiksi ilmoittaa matkakuluja tai tuloja.

Jos palkkaa kilahtaa tilille odotettua enemmän, loppuvuonna voi odottaa ikävä yllätys. Kun tulot ylittävät verokorttiin merkityn tulorajan, loppuvuodesta veroa maksetaan lisäveroprosentilla. Se on selvästi perusveroprosenttia korkeampi.

Miten oppia pariisilaiseksi ja olla silti suomalainen?

Jos odottamasi veronpalautus ei tullutkaan tilille, tässä voi piillä syy

– Jos ei esimerkiksi ole ottanut kotitalousvähennyksiä huomioon [verotuksessa], palautuksia on todennäköisesti tulossa. Toisaalta monilla ei ole vain yhtä tuloa, voi olla esimerkiksi sairauspäivärahaa tai muuta tuloa. Onko niissä ollut yli- tai alipidätystä? Ylitalo kuvailee.