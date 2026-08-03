Saako lisäprosentilla maksetut verot takaisin veronpalautuksina? Kysyimme verottajalta.
Jos palkkaa kilahtaa tilille odotettua enemmän, loppuvuonna voi odottaa ikävä yllätys. Kun tulot ylittävät verokorttiin merkityn tulorajan, loppuvuodesta veroa maksetaan lisäveroprosentilla. Se on selvästi perusveroprosenttia korkeampi.
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Mutta mitä lisäveroprosentilla maksetuille rahoille tapahtuu? Saako ne takaisin veronpalautuspäivänä, kuten huhu kertoo?
Veronpalautusten määrä voi muuttua, jos tekee muutoksia veroilmoitukseen – esimerkiksi ilmoittaa matkakuluja tai tuloja.
Se, miten lisäprosentilla maksettujen verojen kanssa käy, selviää vasta lopullisessa verotuksessa, kertoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo.
– Kunkin oma verotus päättyy touko-lokakuun välillä. Jos lopullisen verotuksen jälkeen on maksanut liikaa veroja, veronpalautus maksetaan, Ylitalo sanoo.
Oman verotuksensa päättymispäivän näkee verotuspäätöksestä, joka tulee useimmille kotiin esitäytetyn veroilmoituksen mukana.
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Missä tilanteessa lisäprosentilla menneitä rahoja saa takaisin?
Siihen, saako lisäprosentilla menneitä rahoja takaisin, vaikuttavat muun muassa oman verotuksen vähennykset ja muut tulot. Onko esimerkiksi useamman työpaikan maksamat palkat muistanut huomioida veroja maksaessaan?