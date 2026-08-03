Euroopan jalkapalloliitto Uefa uhkaa Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa ja sen puheenjohtajaa oikeustoimilla, kertovat The Athletic ja The Telegraph.

The Athleticin mukaan Uefa on kirjoittanut Fifalle ja liikemies Joshua Kushnerille kirjeet, joissa se uhkaa ryhtyä oikeustoimiin liittyen Fifan aikeisiin myydä MM-kisojen oikeudet ulkopuolisille sijoittajille.

Kuusisivuinen kirje on suunnattu Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle päivämäärällä 31. heinäkuuta. Kirjeessään Uefa nimeää 18 Fifan henkilöä, joiden on säilytettävä kaikki hallussaan olevat aineistot kohusuunnitelmiin liittyen. Nimettyjen henkilöiden joukossa on muun muassa valmentajalegenda ja tätä nykyä Fifan jalkapallon kehitysjohtajana työskentelevä Arsene Wenger.

Myös suunnitelmissa mukana ollut liikemies ja USA:n presidentin vävyn veli Joshua Kushner on saanut samanlaisen kirjeen.

Uefa vaatii kirjeessään Fifaa ja Infantinoa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin kaikkien aihetta koskevien asiakirjojen ja sähköisesti tallennettujen tietojen paikantamiseksi ja säilyttämiseksi.

Uefa vaatii Fifalta kaikkia mahdollisia asiakirjoja, jotka liittyvät Infantinon ja Fifan juonimiin MM-suunnitelmiin aina hallituksen asiakirjoista osakassopimuksiin ja luonnoksiin asti.