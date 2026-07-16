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Kritiikkivyörylle ei näy loppua – Englannin MM-tappiosta karua tekstiä: "Katastrofi"

2:16 Maalikooste: Englanti – Argentiina

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Englannin peliesitykselle sataa runsaasti kritiikkiä. Asiantuntijat ja entiset maajoukkuehuiput kritisoivat voimakkaasti tapaa, jolla MM-finaalipaikka karkasi lopulta Englannin käsistä. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Englannin kultajahti MM-kisoissa päättyi keskiviikkona, kun se taipui Argentiinalle 1–2-lukemin. Ottelun jälkeen käynnistyi vilkas jälkipyykki Englannin otteista.

Ensimmäisen tunnin ajan Englanti peli oli jopa lievästi Englannin kontrollissa, mutta johtomaalin jälkeen pelinkuva muuttui radikaalisti. Englanti alkoi puolustamaan ja Argentiina painoi päälle.

Lopulta Englanti ei kestänyt minuutti minuutilta kasvanutta painetta, ja Argentiina marssi voittoon.

Englannin peliesitys on kerännyt saarivaltiossa runsaasti kritiikkiä. Varsinkin johtomaalin jälkeinen passivoituminen lytättiin laajalti asiantuntijoiden ja entisten huippupelaajien toimesta.

– Tämä oli valmennuskatastrofi Thomas Tuchelilta. Englanti pääsi johtoon ja sen jälkeen käytännössä antoi Argentiinan olla aloitteellisia puolustamalla syvällä ja ottamalla kentälle lisäpuolustajan. Et voi olettaa puolustavasi 30 minuuttia Argentiinan laatujoukkuetta vastaan. He antoivat pallon jatkuvasti takaisin heille. Minusta se on valmentajan syytä, Englannin entinen maajoukkuehyökkääjä Chris Sutton tylyttää Sky Sportsin mukaan.

Sky Sportsin asiantuntijan Gary Nevillen mukaan Englannin on pohdittava tulevaisuudessa sitä, miten ratkaisupeleihin asennoidutaan, sillä hänen mielestään historia on toistanut liian usein itseään.

– Englannilla ei ikinä tule olemaan parempaa mahdollisuutta edetä finaaliin kuin tämä. He olivat viiden minuutin ja lisäajan päässä finaalista. He pelasivat liian kapealla ja syvällä. Kyse on Englannin mentaliteetista ja uskosta. En voi uskoa, kuinka monta kertaa olemme nähneet tätä arvoturnauksissa, Neville puhisee.

Michael Owen oli pitkälti samoilla linjoilla Nevillen kanssa.

Owen vertasi X-tilillään Englannin johtoasemapelaamista Espanjan vastaavaan. Espanja voitti omassa välierässään Ranskan 2–0, mutta ei johtoasemastaan huolimatta passivoitunut missään vaiheessa ottelua.

– Katsokaa Espanjaa 1–0-tilanteessa. Tuo on rohkeutta ja urheutta. Katsokaa sitten Englantia 1–0-tilanteessa. Me olimme parempi joukkue kuin Argentiina, ei epäilystäkään. Mutta ansaitsimme hävitä. Peli olisi voinut päättyä 4–1. Ennen kuin ymmärrämme, että rohkeutta on pitää pallonhallinta paineen alla, eikä potkaista palloa vain 40 metrin päähän, tämä tulee aina olemaan lopputulos, Owen kirjoittaa.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Englannin peliesitys kerää runsaasti kritiikkiä asiantuntijoilta ja entisiltä huippupelaajilta | MTV Uutiset