Jalkapallon MM-kisoissa L-lohkon huippuottelusta Englannin ja Kroatian välillä muodostui kaikkien odotuksien arvoinen. Maalijuhlissa viimeisen sanan sanoi Englanti, joka nappasi kolme pistettä 4–2-voitolla.
Ottelua oli pelattu 12 minuuttia, kun Kroatian jalkapallolegenda Luka Modric, 40, potkaisi rangaistusalueella Noni Maduekea huolimattomasti ja rangaistuspotkun arvoisesti.
Laukomaan asettunut Harry Kane epäonnistui ensimmäisellä yrityksellä, mutta rangaistuspotku uusittiin, kun videotarkastus paljasti maalivahti Dominik Livakovicin irronneen maaliviivalta ennen aikojaan. Toisella yrittämällä Kane pamautti pallon varmasti verkkoon.
2:03Luka Modric aiheutti rangaistuspotkun – Livakovic varasti ja Harry Kane onnistui toisella yrityksellä
Avauspuoliaikaa oli jäljellä kymmenisen minuuttia, kun Kroatian Martin Baturina pyssytti rangaistusalueen ulkopuolelta pallon voimalla takaylänurkkaan.
Viime kaudella Italiassa kuusi maalia Mestarien liigaan edenneelle Comolle tehnyt Baturina sai nauttia maalissa Petar Sucicin maukkaasta pudotuksesta.
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