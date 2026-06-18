Uzbekistanin tähtipuolustaja Abdukodir Khusanov jyräsi tv-kuvaajan Kolumbiaa vastaan pelattavassa MM-ottelussa.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Tilanne syntyi, kun Khusanov rikkoi sivurajan tuntumassa Kolumbian Luis Diazia keltaisen kortin arvoisesti.

Rikkeensä jälkeen vauhdilla tilanteeseen tullut Khusanov jysähti voimalla päin kentän laidalla ollutta tv-kuvaajaa. Lähetykseen tallentui, kuinka kuvaaja lensi kameroineen rähmälleen.

Kuvaaja sai tilanteessa kovan tällin ja hän jäi muutamaksi minuutiksi maahan hoidettavaksi. Myöhemmin kuvaajaa ei enää näkynyt tv-kuvissa ainakaan samalla kuvauspaikalla.

Katso törmäys pääkuvan videolta.