Ceutan siirtolaisvyöryn uhrien kohtalot koskettavat.
Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan.
Sunnuntaina julkaistun lausunnon mukaan kymmenen ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Ministeriön sanoo tarkistavansa edelleen rajan toiselta puolelta tulleita tietoja.
Espanjan hallinnon Ceutan edustaja Miguel Angel Perez sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72.
Myös Perezin mukaan osa heistä hukkui, osa ruhjoutui kuoliaaksi yrittäessään kiivetä aallonmurtajan tai raja-aidan yli.
Monet Espanjan puolelle pyrkineistä ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla.
Ryhmä siirtolaisia lähestyy rajanylityspaikkaa palatakseen Marokkoon espanjalaissotilaiden saattamana Ceutan enklaavissa 2. elokuuta 2026.AFP / Lehtikuva
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"Sattuu syvästi, että nuoret ihmiset kuolevat merellä"
Ceutaan suuntasi viime viikon aikana kaikkiaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Yleisimmin on puhuttu 50 000–60 000 henkilöstä, tosin Marokon viranomaiset väittävät määräksi vain 40 000.
Monet lähtivät matkaan köyhistä oloista paremman tulevaisuuden toivossa.