Ceutan siirtolaiskriisin uhrimäärä epäselvä – arviot poikkeavat rajusti

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– Minuun sattuu syvästi, että nuoret ihmiset kuolevat merellä. Ei ole oikein, että vuonna 2026 naiset vain kahden kuukauden ikäisten vauvojen kanssa ylittävät meren vain kuollakseen, sanoo Ranskan kansalainen Karima Abenaz Ceutassa Reutersille kyyneliä pidätellen.

Suurin osa Ceutaan tulleista marokkolaisista oli mediatietojen perusteella nuoria miehiä tai poikia, mutta joukossa oli myös naisia ja pieniä lapsia.

– Marokossa on ruokaa ja kaikkea, mitä tarvitsemme. Jos meillä ei ole kunnollista työtä, meidän pitäisi mennä lakkoon ja vaatia oikeuksiamme hallitukselta. Meidän ei pitäisi kuolla merellä, se ei ole oikein, Reuters siteeraa Abenazia.