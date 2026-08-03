Suomalaispelaaja Glen Kamara on siirtymässä Englannin Mestaruussarjassa pelaavan QPR:n riveihin.
Asiasta uutisoi jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano. Rennes ja QPR ovat päässeet sopuun lainasta, joka sisältää myös osto-option. Siirto on Romanon mukaan paperitöitä vaille valmis.
Kamaran viime vuodet ovat olleet haastavia. Kaudeksi 2024-25 Rennesiin siirtynyt keskikenttäpelaaja ajautui nopeasti sivuraiteille Ranskassa. Hän vietti loppukauden Saudi-Arabiassa lainalla.
Lainansa jälkeen Rennesiin palannut Kamara pelasi viime kaudella vain neljä ottelua Ranskan liigassa. Vaikean seurajoukkuetilanteensa vuoksi Kamara on nähty Huuhkajissa edellisen kerran viime vuoden syyskuussa.
Britteinsaarilla Kamara on viihtynyt aiemminkin urallaan. Hän edusti skottijätti Rangersia vuosina 2018-2023 ennen siirtoaan Leedsiin.
Lisäksi hän on pelannut Dundee FC:ssä, Colchesterissa ja Southendissa.