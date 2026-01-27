Emilia Vuorisalmi kertoo erostaan Podimon Hanna Tikander -podcastissa.

Lääkäri ja kirjailija Emilia Vuorisalmi kertoo Hanna Tikander -podcastissa eronneensa muutama kuukausi sitten.

Hän kuvailee hänen ja hänen ex-kumppaninsa suhteen olleen erittäin hyvä.

– Mutta sisäinen ääneni sanoi, että minun on aika siirtyä siitä suhteesta eteenpäin. Mielestäni silloin ei tarvitse selitellä, hän sanoo.

Vuorisalmi kertoo, että pitää edelleen nimettömässään "feikkisormusta".

– Se on ollut mielestäni mielenkiintoinen koe, koska jengi sanoo miten onnelliselta minä vaikutan ja miten hyvin minulla menee. Tosi monet olettavat, että olen hyvässä parisuhteessa, vaikka todellisuudessa olen tällä hetkellä tosi onnellinen, yksin mutten yksinäinen, hän sanoo.

Vuorisalmi ja hänen ex-kumppaninsa kihlautuivat alkuvuonna 2025.

