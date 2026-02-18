Balettitanssija Atte Kilpinen kertoo Iholla-ohjelmassa, että hänen tärkeä ihmissuhteensa tuli päätökseen.

Balettitanssija Atte Kilpinen kertoo Iholla-oljelman seitsemännessä jaksossa erostaan. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomo+ -tilauksella.

Jaksossa Kilpinen pohtii laiturilla istuessaan, onko hän onnellinen. Hän kertoo, kuinka kuukausi sitten ollut Kreutzersonaatin ensi-ilta muutti hänessä jotain. Suurteos käsittelee rakkautta, ja se sai Kilpisen tajuamaan, että onko hän ajatellut väärin, kun kokee, ettei puhdas rakkaus kuulu hänelle.

– Olenko minä onnellinen? Onko oikein lähteä hyvästä parisuhteesta, jos on ihan ok onnellinen? Mitä jos ei kuitenkaan ole onnellinen? Kilpinen pohtii.

– En haluaisi satuttaa ketään. Mutta sitten taas samaan aikaan, jos en tee mitään, satutan vaan itseäni. Ihan perkeleen pelottavaa, Kilpinen sanoo.