Mikko Leppilammen Lilia-tytär 18 vuotta – isä jakoi muistovideon vuosien varrelta

Näyttelijä Mikko Leppilammen Lilia -tytär täytti 18 vuotta 31. lokakuuta. Syntymäpäivän kunniaksi isä jakoi tyttärestään Instagramissa videon, jossa on valokuvia vuosien varrelta. Videolla on kuvia aina Lilian vauvavuosista lähtien.

Videossa soi taustalla Stevie Wonderin kappale You Are Sunshine Of My Life.