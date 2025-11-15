Juuri nyt Avaa

– Näin ollen myös dopamiinin perustaso laskee. Tämä tekee arjessa sen, että kun mitään erikoista ei tapahdu, niin olo on levoton ja tyhjä. Silloin ajaudumme helposti etsimään täytettä addiktiivisesta käytöksestä, Vuorisalmi sanoo.

Vuorisalmen mukaan addiktio tekee sen, että dopamiinireseptorit herkistyvät, ja yhtäkkiä ihminen saakin enemmän kicksejä addiktiostaan.

– Addiktioni syntyi siitä, kun peitin kipua, sillä kolmekymppisenä minulla oli traumaattinen sydänsuru. Trauma vaikuttaa aivoihimme ja rakkaushormoneihimme eli dopamiiniin, serotoniiniin ja oksitosiiniin, Vuorisalmi selventää Huomenta Suomessa .

– Rakkaus alkoi kuluttaa minua jossain vaiheessa todella paljon. Aloin tutkia aivokemiaa ja huomasin olevani rakkausaddikti.

Lääkäri, kirjailija Emilia Vuorisalmi , 46, paljastaa olleensa aiemmin rakkausaddikti. Hänen mukaansa addiktion ja intohimon välillä on varsin kevyt raja. Addiktion tunnistaa siitä, että se kuluttaa ihmistä, kun intohimo sen sijaan antaa energiaa.

Lääkärinä ja kirjailijana tunnettu Emilia Vuorisalmi koki kolmekymppisenä traumaattisen sydänsurun.

Videolla Emilia Vuorisalmi kertoo, miten traumoja ja addiktioita voi lähteä työstämään.

Trauman jälkeen on Vuorisalmen mukaan tavallista vaikeampaa tuntea yhteyttä muihin ihmisiin. Näin ollen olo voi olla yksinäinen, vaikka olisi ihmisten ympäröimänä.

– Kun työstämme traumaa tai haavaa, niin todennäköisesti parannamme samalla addiktiota, hän toteaa.

Nykyisin hän kokee kuitenkin olevansa parantunut, sillä on tehnyt itsensä kanssa sisäistä työtä.

Vuorisalmen voi nähdä tällä hetkellä televisiossa Pirunpeli-ohjelmassa kilpailijana monen muun tunnetun kasvon rinnalla. Hän on ollut naimisissa näyttelijä Mikko Leppilammen kanssa, ja ex-parilla on aikuinen Lilia-tytär.