Lääkärinä ja kirjailijana tunnettu Emilia Vuorisalmi koki kolmekymppisenä traumaattisen sydänsurun.
Lääkäri, kirjailija Emilia Vuorisalmi, 46, paljastaa olleensa aiemmin rakkausaddikti. Hänen mukaansa addiktion ja intohimon välillä on varsin kevyt raja. Addiktion tunnistaa siitä, että se kuluttaa ihmistä, kun intohimo sen sijaan antaa energiaa.
– Rakkaus alkoi kuluttaa minua jossain vaiheessa todella paljon. Aloin tutkia aivokemiaa ja huomasin olevani rakkausaddikti.
– Addiktioni syntyi siitä, kun peitin kipua, sillä kolmekymppisenä minulla oli traumaattinen sydänsuru. Trauma vaikuttaa aivoihimme ja rakkaushormoneihimme eli dopamiiniin, serotoniiniin ja oksitosiiniin, Vuorisalmi selventää Huomenta Suomessa.
Vuorisalmen mukaan addiktio tekee sen, että dopamiinireseptorit herkistyvät, ja yhtäkkiä ihminen saakin enemmän kicksejä addiktiostaan.
– Näin ollen myös dopamiinin perustaso laskee. Tämä tekee arjessa sen, että kun mitään erikoista ei tapahdu, niin olo on levoton ja tyhjä. Silloin ajaudumme helposti etsimään täytettä addiktiivisesta käytöksestä, Vuorisalmi sanoo.