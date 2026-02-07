Sosiaalisen median vaikuttaja Janne Naakka palasi Huomenta Suomen haastattelussa viime vuonna kokemansa eron raskaisiin vaiheisiin.

Janne Naakka ja hänen pitkäaikainen kumppaninsa Valtteri Sandberg päättivät päättää 12 vuotta kestäneen suhteensa helmikuussa.

Naakan mukaan eron taustalla oli useita kipeitä tekijöitä.

– Silloin kun erosimme ja kerroimme asiasta, taustalla oli pettämistä, hän sanoi viitaten erokohun herättämiin tunteisiin ja kysymyksiin.

Marraskuussa Naakka avasi blogissaan eroon johtaneita syitä yksityiskohtaisemmin. Hän kertoo nyt, että syynä avoimuuteen oli halu tulla aidosti ymmärretyksi.

– Ehkä halusin tulla paremmin ymmärretyksi, sillä jokainenhan meistä haluaa sitä, Naakka kertoo.

Naakka oli saanut seuraajilta runsaasti viestejä, joissa huomautettiin hänen muuttuneesta olemuksestaan.

– Sain paljon kommentteja, että silmistäni oli kadonnut hohde ja hymyni vaikutti tyhjältä, hän muistelee.

Naakan mukaan eron aikaan oli vaikea saada vertaistukea, sillä hänen lähipiirissään ei juuri ollut ihmisiä, jotka olisivat kokeneet vastaavanlaisia tilanteita.

Vaikeiden vaiheiden jälkeen elämässä on kuitenkin koittanut valoisampi jakso. Naakka kertoo olevansa uudessa parisuhteessa, mutta pitää sen toistaiseksi pois julkisuudesta.

– Nyt elän hyvää vaihetta. Vaikka eronhetki oli hirveä, koen, että se oli oikea päätös, vaikka se ei tullut minun aloitteestani, hän sanoo.

Pitkän prosessin jälkeen Naakka tuntee löytäneensä itsensä uudelleen.

– Nyt kun katson peiliin, siellä näkyy se tuttu hymy, joka oli monta vuotta kadoksissa.

Voit katso jutun alusta Janne Naakan haastattelun Huomenta Suomi -ohjelmassa!