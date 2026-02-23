Juontaja Shirly Karvinen kertoo äitiyshaaveistaan podcastissa.
Juontaja Shirly Karvinen kertoo Olipa kerran otsikko -podcastin jaksossa avoimesti äitiyshaaveistaan. Hän kertoo, että hänen ystäväpiirissään moni odottaa tai on saanut hiljattain perheenlisäystä.
– Onko sinulla tuosta nyt sellainen paniikki? Karvisen juontajapari Julianna Jokela kysyy.
– On, on minulla oikeasti. Minusta tuntuu välillä niin epäreilulta. Jos olisin vaikka 33-vuotias mies, niin eihän minulla olisi mitään kiirettä. Ei minulla henkisesti ole kiire, minähän tykkään elämästäni, olen tosi onnekas ja koen, että minulla on elämässäni paljon sisältöä, Karvinen sanoo.
Lue lisää: Shirly Karvisen lapsuuskuva ihastuttaa: "Maailman söpöin ja kaunein lapsi"
Hän kertoo podcastissa, että hän kuitenkin huomaa kaipaavaansa elämäänsä uutta merkitystä.