– On, on minulla oikeasti. Minusta tuntuu välillä niin epäreilulta. Jos olisin vaikka 33-vuotias mies, niin eihän minulla olisi mitään kiirettä. Ei minulla henkisesti ole kiire, minähän tykkään elämästäni, olen tosi onnekas ja koen, että minulla on elämässäni paljon sisältöä, Karvinen sanoo.

– Toki huomaan, että ei minua haittaisi sellainen lisämerkityksellisyyden kerros elämässäni. Yksi parhaista ystävistäni sai juuri esikoisensa, ja näen sen rakkauden määrän, mitä hän kokee lastansa kohtaan, niin kyllä minä huomaan, että okei, rakastan elämääni, mutta kyllähän tuo toisi ihan uuden merkityksellisyyden ja uuden tarkoituksen elämääni, mitä ehkä vähän kaipaan.