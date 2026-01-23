Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu Omaolo on ottanut kantaa palvelun oirearvioihin liittyvään keskusteluun.
Keskustelu aiheen tiimoilta käynnistyi, kun näyttelijä Milla Puolakanaho ihmetteli sosiaalisessa mediassa, miksi Omaolosta ei löydy hakusanoja, jotka liittyisivät naisten sukuelimiin. Puolakanaho kirjoitti hakuruutuun useita hakuja, kuten emätin, vagina, häpyhuulet, kohtu ja munasarjat. Palvelu ei tunnistanut näistä mitään.
Sen sijaan haku tunnistaa vastaavanlaisia miehen sukuelimiin liittyviä hakusanoja, kuten penis tai kives.
– Tasapuolista eikö, Puolakanaho kyseenalaistaa Instagram-päivityksessään.
Omaolo on vastannut ihmettelyyn Facebookissa. Omaolon mukaan palvelussa on ollut alusta lähtien naisten virtsatietulehduksen oirearvio, mutta se on nimetty väärin ainoastaan virtsatientulehduksen oirearvioksi. Omaolon mukaan epäkohta tullaan korjaamaan.
Palvelun mukaan oirearvioiden hakusanoja tullaan lisäksi tarkentamaan.
– Olemme jo aiemmin tunnistaneet tarpeen naisten gynekologisten oireiden arvioinnille, ja selvitämme, onko sen toteuttaminen turvallista ja lääketieteellisesti perusteltua, palvelusta todetaan.
Omaolo-palvelun tavoitteena on tukea oma- ja itsehoitoa sekä auttaa tarvittaessa saamaan yhteyden julkisen terveydenhuollon ammattilaisiin.