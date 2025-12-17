– Andien terveellistä lämpöä ja ylellistä mukavuutta kaikille viluisille! Laamavillaiset lämmittäjät ovat ihanteellisia reumaattisille sekä kylmissä olosuhteissa työskenteleville. Lämmin olo tekee hyvän mielen! mainostekstissä selostetaan.
Kuva on Anttilan syksy-talvikuvastosta vuosilta 1985–1986.
Juttu jatkuu videon alla.
1:53Katso myös, miten Viiden jälkeen -ohjelmassa esiteltiin Designarkiston Facebook-kalenteria vuonna 2020.
Laamahousut räjäyttivät potin
Mikkelissä toimivan Designarkiston tietopalveluasiantuntija Sari Muinonen kertoo, että ensimmäisen luukun karvapöksyt koukuttivat seuraajat ja sivuilla kävijöitä on sen jälkeen piisannut.
– Laamahousut räjäyttivät potin, Muinonen kommentoi MTV Uutisille ja nauraa.
– Niillä on tällä hetkellä yli 800 000 katselukertaa. Sen jälkeen moni jäi seuraamaan sitä, mitä muuta luukuista paljastuu.
Makupaloja on riittänyt. Esimerkiksi luukku 11 esittelee miesten bikinit, jotka on kuvitettu hämmentävästi alastomilla naisilla.
– Aukoton malli, jossa ns. fotoprint-painatus. Super Max -bikineissä painettu kuvio ja V-leikkaus. Kevät-kesäkuvasto v. 1978, Anttilan arkisto.
Myös luukun 16 takaa löytyy taattua tavaraa. Kuva on Anttilan syksy-talvikuvastosta vuodelta 1990.
– Tässä ne tulevat: ihan uudet miesten vyötäröpituiset toppipaidat, joita voi vilautella vaikka neuleen kaula-aukosta. Tilaa sävysävyyn minihousut!
"Anttilan kuvasto on ehtymätön aarreaitta"
Muinonen kertoo, että arkiston vaihtuvateemainen joulukalenteri on jo perinne.
– Aika usein aiheena ovat olleet nämä Anttilan kuvastot. Kun ne ovat semmoinen ehtymätön aarreaitta, niitä on tullut paljon käytettyä.
– Ja nyt taas katselin niitä vähän sillä silmällä, että mitä sieltä nousee, ja keksin teeman Tätä et tiennyt tarvitsevasi. Vähän humoristisesta näkökulmasta poimin siihen kuvia.
Joulukalenterissa on tutustuttu aiemmin muun muassa suklaamakeisten vanhoihin etiketteihin ja joulukortteihin.
Joulukalenteri on revittelyosuus
Designarkisto on suomalaisen muotoilun ja suunnittelun erikoisarkisto, joka sijaitsee Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä.
Designarkisto kerää ja säilyttää pysyvästi suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja esineitä sekä kokoaa muun muassa verkkonäyttelyitä.
Lisäksi muotoilusta kiinnostuneet voivat mennä tutkimaan aineistoja paikan päälle.