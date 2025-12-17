Luukkujen takaa paljastuu löytöjä Anttilan kuvastojen sivuilta. Anttila oli suomalainen tavarataloketju, joka myi kodin, muodin ja elektroniikan tuotteita ja julkaisi suosittua postimyyntikuvastoa.

Jouluna hankitaan pukinkonttiin usein sellaistakin, mitä kukaan ei tarvitse, ja tähän saumaan on iskenyt myös Desingarkisto tämänvuotisessa joulukalenterissaan.

1:53 Katso myös, miten Viiden jälkeen -ohjelmassa esiteltiin Designarkiston Facebook-kalenteria vuonna 2020.

Laamahousut räjäyttivät potin

Mikkelissä toimivan Designarkiston tietopalveluasiantuntija Sari Muinonen kertoo, että ensimmäisen luukun karvapöksyt koukuttivat seuraajat ja sivuilla kävijöitä on sen jälkeen piisannut.

"Anttilan kuvasto on ehtymätön aarreaitta"

– Ja nyt taas katselin niitä vähän sillä silmällä, että mitä sieltä nousee, ja keksin teeman Tätä et tiennyt tarvitsevasi. Vähän humoristisesta näkökulmasta poimin siihen kuvia.