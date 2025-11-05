– Jos työntekijä ei hoida sovittuja työtehtäviään tai yrityksen tilanne muuttuu, on aika inhimillistä myös yrittäjän näkökulmasta olla tieto siitä, että hänellä on keinot toimia, Hiltunen toteaa.

– Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja nähnyt millaisia haasteita pienyrittäjät kohtaavat palkatessaan henkilöstöä ja mitä riskejä siihen liittyy. Siksi näen, että tämä laki on tarpeen, Hiltunen kirjoittaa Facebook-päivityksessä .

Rekrytointiprosessit ovat työläitä ja kalliita, joten yrittäjät eivät palkkaa ja irtisano ketään huvikseen, Hiltunen huomauttaa.

Valtaosa SDP:stä ei kannata

– Jälleen uusi täsmätoimi ahkeria naisia vastaan. Vaikuttaa siltä, että niin syvään kyykkyyn suomalainen palkansaaja, erityisesti naiset, eivät voi mennä, etteikö erityisesti Riikka Purra ja perussuomalaiset lyö vielä kerran päähän ja sano, että ei riitä, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman päivitti Instagramiinsa keväällä.