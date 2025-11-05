SDP:n kansanedustaja puolustaa hallituksen kiisteltyä uudistusta irtisanomisen helpottamiseksi.
Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen puolustaa hallituksen uudistusta, jolla helpotetaan irtisanomista.
– Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja nähnyt millaisia haasteita pienyrittäjät kohtaavat palkatessaan henkilöstöä ja mitä riskejä siihen liittyy. Siksi näen, että tämä laki on tarpeen, Hiltunen kirjoittaa Facebook-päivityksessä.
Eduskunta käsittelee parhaillaan lakihanketta, jonka myötä työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Nykyisin potkuihin on lain mukaan oltava asiallinen ja painava syy.
"On ikävää luoda kuva, ettei työnantajat ota vastuuta"
Hallituksen uudistus ei Hiltusen mukaan luo edellytyksiä mielivaltaisille irtisanomisille.
– Jos työntekijä ei hoida sovittuja työtehtäviään tai yrityksen tilanne muuttuu, on aika inhimillistä myös yrittäjän näkökulmasta olla tieto siitä, että hänellä on keinot toimia, Hiltunen toteaa.