Hilla Uusimäki juoksi uuden Suomen ennätyksen 400 metrin aidoissa Tampereella.

Uusimäki pysäytti digitaalit aikaan 54,28. 30-vuotias aituri paransi Viivi Lehikoisen nimissä ollutta SE:tä 0,12 sekunnilla.

– Olen tosi onnellinen. Ihan huippujuttu, Uusimäki ilakoi MTV Urheilulle.

Uusimäki oli ennätyskunnossa jo kesäkuussa Lahden Motonet GP:n kilpailussa. Heti alkukesästä lähtien huippuiskussa ollut Uusimäki osasi odottaa Suomen ennätystä.

– Tiesin kauden ensimmäisten juoksujen perusteella, että jos saan kisoja alle, hyvät olosuhteet ja varsinkin tällaisen erinomaisen kisan. Ihan mahtavaa, että tänne oli saatu näin kovatasoinen juoksu. Se kyllä auttoi. Niin ei tämä nyt mikään yllätys ollut, Uusimäki toteaa.

Vaikka Suomen ennätys meni komeasti uusiksi, löysi Uusimäki jo tuoreeltaan juoksun jälkeen kehityksestään parannettavaa.

– Tuntui helpolta. Varmaan tuo loppu oli kovin tälle vuodelle, koska oli niin hyvä kiritys tuossa. Ihan hyvä, mutta ei nyt mikään täydellinen juoksu. Kyllä siellä on vielä korjattavia asioita. Takasuoran aidat ajoivat aika päälle tuollaisessa myötätuulessa. Pitäisi varmaan juosta kovemmilla rytmeillä se alku, Uusimäki pohtii.