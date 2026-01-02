Korkeushyppääjä Ella Junnila kertoo hakeneensa urheilija-apurahaa, mutta hakemus jäi teknisestä syystä saapumatta perille.

Junnila oli yksi tunnetuimmista yleisurheilijoista, jonka nimi puuttui opetus- ja kulttuuriministeriön perjantaina julkaisemalta apurahan saajien listalta.

Yleisurheilulle jaettiin tänä vuonna kolmanneksen vähemmän apurahaa kuin vuosi sitten. Samalla tukea saaneiden yleisurheilijoiden määrä putosi 41 urheilijasta 16:een.

Ministeriö tiukensi tähän vuoteen apurahaa hakevien urheilijoiden tulorajoja, minkä vuoksi esimerkiksi seiväshyppääjä Wilma Murto ei voi saada tukea.

Hänen lisäkseen myös muun muassa kävelijä Aku Partanen sekä juoksijat Lotta Harala, Reetta Hurske, Viivi Lehikoinen ja Eveliina Määttänen puuttuivat apurahan saajien joukosta.

Viime vuonna 20 000 euron urheilija-apurahan saanut korkeushyppääjä Ella Junnila sen sijaan oli aikeissa hakea apurahaa. Hän kiisti Instagram-tarinassaan Yle Urheilun uutisessa esitetyn väitteen, ettei hän olisi toimittanut hakemusta ajallaan.

– Yle Urheilun tiedot ovat väärät, Junnila aloitti.

– Hain apurahaa ulkomailta (hakuajan sisällä). Hakuajan sulkeuduttua sain kuulla, että ulkomailta hakiessa olisi pitänyt noudattaa “ulkomailta hakemisen ohjetta”.

Hakemus ei näin ollen koskaan saapunut perille.

Junnila on siinä käsityksessä, että myöskään henkilöt, joiden kanssa hän oli asiasta keskustellut Suomen Urheiluliitossa ja Olympiakomiteassa, eivät tienneet kyseisestä ohjeesta mitään.

– Minun puolestani asia on loppuun käsitelty. Live and learn. Ensi vuonna toimitan hakemuksen paperisena niin ei tietotekniikka pääse väliin, Junnila sanoo.