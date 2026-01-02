Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kesälajien urheilija-apurahojen saajat.

Tänä vuonna 76 kesälajien urheilijaa saa urheilija-apurahaa yhteensä 1 224 000 euron edestä. Rahan saajista 26 urheilijaa saa täyden 24 000 euron apurahan.

OKM on myös uusinut apurahakriteerejään. Apurahoja myönnetään jatkossa ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille ja varteenotettavimmille arvokisojen menestyjäehdokkaille.

Uudistuksen myötä apurahoja voidaan jatkossa myöntää myös kahdeksi vuodeksi. Isoin apurahapotti kasvaa 24 000 euroon ja pienempi 12 000 euroon.

Erot viime vuoden apurahoihin ovat merkittäviä. Viime vuonna urheilija-apurahoja myönnettiin 1 386 000 euron edestä – 162 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Kokonaissumman lisäksi myös apurahaa saavien urheilijoiden määrä on kutistunut reilusti. Vielä viime vuonna apurahaa jaettiin 162 urheilijalle, kun tänä vuonna määrä on vain 76.

Yleisurheilu on lajina suurin romahtaja. Tänä vuonna vain 16 yleisurheilijaa sai urheilija-apurahaa. Yhteensä yleisurheilulle jaettiin tänä vuonna apurahaa 288 000 euron edestä, mikä on tasan kolmannes vähemmän kuin viime vuoden 432 000 euroa. Tuolloin myös apurahan saajia oli peräti 41.

Viime vuonna täyden 20 000 euron urheilija-apurahan saaneista Ella Junnila ja Aku Partanen puuttuvat listalta kokonaan. Myös viime vuonna 10 000 euroa saaneet Lotta Harala, Reetta Hurske, Elina Lampela, Viivi Lehikoinen ja Eveliina Määttänen jäivät tänä vuonna ilman apurahaa.

Muutokset näkyvät myös joukkuelajien apurahoissa. Vielä viime kaudella apurahaa jaettiin 11 jalkapalloilijalle, kahdeksalle koripalloilijalle, 11 lentopalloilijalle ja neljälle salibandypelaajalle, mutta tänä vuonna kyseisten lajien edustajia ei urheilija-apurahojen saajien joukossa ole.

Kesälajien urheilija-apurahat

AMMUNTA

Antikainen Noora 12 000

Heinonen Marjut 12 000

Kallioinen Eetu 12 000

Leppä Aleksi 12 000

Mäkelä Juho 12 000

Nummela Sara 12 000

Palo Marianne 12 000

AUTOURHEILU

Taponen Tuukka 12 000

BEACH VOLLEY

Ahtiainen Niina 12 000

Lahti-Liukkonen Taru 12 000

JOUSIAMMUNTA

Forsberg Jere 12 000

JUDO

Saha Luukas 24 000 (kaksivuotinen)

Salonen Pihla 24 000 (kaksivuotinen)

Ihanamäki Eetu12 000

Krapu Emma 12 000

Puumalainen Martti 12 000

KEILAILU

Konsteri Peppi 24 000 (yksivuotinen)

Käyhkö Tomas24 000 (kaksivuotinen)

Pakarinen Essi 24 000 (kaksivuotinen)

Väänänen Luukas 24 000 (kaksivuotinen)

Palermaa Emma 12 000

MOOTTORIPYÖRÄILY

Salmela Rico 12 000

NYRKKEILY

Kaivo-oja Pihla 24 000 (kaksivuotinen)

Umar Ismail 12 000

PAINI

Kuosmanen Elias 24 000 (kaksivuotinen)

Savolainen Arvi 24 000 (yksivuotinen)

Hemiä Jenna 24 000 (yksivuotinen)

Mäenpää Konsta 12 000

Pada Oliver 12 000

Sarkkinen Jonni 12 000

PAINONNOSTO

Retulainen Saara 24 000 (yksivuotinen)

Ylisoini Janette 24 000 (kaksivuotinen)

Hormavirta Minni 12 000

PURJEHDUS

Keskinen Akseli 24 000 (yksivuotinen)

Mikkola Monika 24 000 (yksivuotinen)

Tapper Kaarle 12 000

Uusitalo Valtteri 12 000

PYÖRÄILY

Ahtosalo Anniina 12 000

PÖYTÄTENNIS

Tapola Aino 24 000 (kaksivuotinen)

Natunen Timo 12 000

RATSASTUS

Kanerva Emma 12 000

SOUTU

Naukkarinen Joel 12 000

SUUNNISTUS

Harju Venla 12 000

Heikkilä Tuomas 12 000

Kirmula Miika 12 000

Nurminen Inka 12 000

Ojanaho Olli 12 000

Punto Elli 12 000

Ruohola Akseli 12 000

TENNIS

Paldanius Oskari 12 000

UINTI

Kivirinta Veera 24 000 (kaksivuotinen)

Mattsson Matti 24 000 (yksivuotinen)

Örnkvist Natalie 24 000 (kaksivuotinen)

Aydin Ida 12 000

Kasvio Louna 12 000

Koski Tomas 12 000

Soini Aliisa 12 000

VOIMISTELU

Kirmes Robert 12 000

Reiman Joona 12 000

Tanskanen Kaia 12 000

YLEISURHEILU

Kosonen Silja 24 000 (kaksivuotinen)

Kotaja Amanda 24 000 (kaksivuotinen)

Kööpikkä Teijo 24 000 (kaksivuotinen)

Lounela Iida 24 000 (kaksivuotinen)

Manni Henry 24 000 (kaksivuotinen)

Tervo Krista 24 000 (kaksivuotinen)

Vainio Alisa 24 000 (kaksivuotinen)

Vanninen Saga 24 000 (kaksivuotinen)

Blomqvist Nathalie 12 000

Helander Oliver 12 000

Keränen Toni 12 000

Lampela Elina 12 000

Mikkola Ella 12 000

Mononen Ilona 12 000

Sainio Antti 12 000

Virjonen Enni 12 000