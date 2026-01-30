Toimitusjohtaja Topi Mannerin mukaan kireä kilpailutilanne Suomen kuluttajamobiilimarkkinoilla jatkui.

Teleoperaattori Elisan vertailukelpoinen liikevoitto laski loka-joulukuussa 1,4 prosenttia vuoden takaisesta 123 miljoonaan euroon. Elisan toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan kireä kilpailutilanne Suomen kuluttajamobiilimarkkinoilla jatkui, mutta Elisa säilytti markkinaosuutensa kuluttajien puheliittymissä.

Helsingin pörssissä Elisan osake lähti pian avauksen jälkeen pudotukseen, mutta osake palautui jonkin verran päivän aikana. Iltapäivällä osake oli vajaan kahden prosentin laskussa.

Elisan loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia 588 miljoonaan euroon.

– Kasvu tuli pääasiassa kansainvälisten ohjelmistopalvelujen ja mobiilipalvelujen liikevaihdosta sekä laitemyynnistä, Manner sanoo tiedotteessa.

Mannerin mukaan koko viime vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli kaikkien aikojen paras: se kasvoi edellisvuodesta 1,5 prosenttia ja oli 512 miljoonaa euroa. Viime vuoden liikevaihto kasvoi kolme prosenttia vajaaseen 2,3 miljardiin euroon.

Vuonna 2026 koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2025.

Elisan hallitus ehdottaa 2,40 euron osinkoa osaketta kohden.

Elisa hakee säästöjä

Elisa käynnisti vuoden viimeisellä neljänneksellä muutosohjelman, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa toimintoja ja lisätä tuottavuutta. Yhtiö irtisanoi yhteensä noin 360 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi.

Vuotuinen kustannussäästötavoite kuluvana vuonna on 40 miljoonaa euroa. Ohjelman seuraaviin vaiheisiin kuuluvat esimerkiksi ulkoistettujen palvelujen vähentäminen ja hankinnan tehostaminen.

Elisan merikaapeli Suomen ja Viron välillä rikkoutui uudenvuodenaattona.

– Elisan merikaapelin katkeaminen vuoden lopussa ei tälläkään kertaa vaikuttanut asiakkaisiimme tai palvelujemme toimivuuteen, sillä verkkomme on suunniteltu ja varmennettu useilla eri reiteillä, Manner sanoi.