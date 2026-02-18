Konkurssi on laitettu vireille Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa tänään.

Suomalainen naistenvaateyritys Voglia on hakeutunut konkurssiin.

Asia käy ilmi oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisteristä. Siinä ilmenee, että yritys on itse jättänyt konkurssihakemuksen Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle tänään 18. helmikuuta.

Asiasta kertoi ensin Yle.

Vuonna 1983 perustetun perheyrityksen, Voglian, verkkosivuilla sanotaan, että verkkokaupasta tilaaminen on väliaikaisesti keskeytetty.

Yritys kertoo myös itse toimintansa päättymisestä Instagramissa.

– Viime vuosina Voglia on käynyt läpi mittavan brändiuudistuksen, ja iloksemme saavutimme useita uusia kanavia ja asiakkaita, joista olemme kiitollisia. Brändimme nousi uudelle tasolle ja koko toimintamme kehittyi keskellä epävakaata markkinatilannetta. Onnistuimme päivittämään erittäin rakastetun kotimaisen brändin tälle vuosikymmenelle.

Päivityksessä sanotaan, että Suomen markkinat ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosien aikana. Sen mukaan Voglian kansainvälistäminen olisi ollut seuraava askel.

– Kansainvälistyminen olisi vaatinut seuraavina vuosina merkittäviä investointeja, joille emme löytäneet sopivaa rahoitusratkaisua. Tästä syystä olemme perheenä tehneet vaikean päätöksen Voglian toiminnan lopettamisesta.

Julkaisussa myös sanotaan, että yhtiö on kiitollinen asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja työntekijöilleen kaikista sen vuosista.