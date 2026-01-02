Poliisi kertoo edistyneensä Fitburg-alukseen liittyvän rikosepäilyn tutkinnassa.
Pietarista lähteneen rahtilaivan epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Vaurio havaittiin varhain keskiviikkona.
Poliisi kertoi tiedotteessaan tänään perjantaina iltapäivällä tekevänsä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa tapauksen esitutkinnassa. Esitutkinta jatkuu edelleen muun muassa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.
Viranomaisten haltuun ottama Fitburg-alus Kirkkonummen Kantvikissa tänään perjantaina.Lehtikuva
Tietoliikennekaapelin vauriosta epäillään Fitburg-nimistä alusta, jossa on 14 miehistön jäsentä. Heidän on kerrottu olevan Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.
Miehistön jäsenistä kaksi on poliisin mukaan pidätettynä ja kaksi muuta asetettuna matkustuskieltoon.
Heitä on poliisin mukaan kuulusteltu ensimmäisen kerran eilen torstaina ja kuulusteluja jatketaan tänään perjantaina.
– Kuulustelut ovat selkeyttäneet tapahtumien kulkua ja eri roolituksia miehistön jäsenten kesken. Kuulusteluita jatketaan edelleen tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista toteaa tiedotteessa.
Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.
Viranomaiset laskeutuivat Fitburg-aluksen kannelle puolustusvoimien helikopterista.Poliisi
Traficomin satamavaltiotarkastuksen aluksella tapahtuvat toimet on saatu päätökseen
Liikenne ja viestintävirasto Traficomin keskiviikkona aloittaman satamavaltiotarkastuksen aluksella tapahtuvat toimet on saatu päätökseen eilen torstaina.
Tarkastuksessa varmistettiin, että alus täyttää sitä koskevien kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset.
– Alus oli ikäänsä nähden normaalissa kunnossa. Tarkastuksen aikana testasimme laitteita sekä tarkastimme aluksen tilojen, laitteiden, varusteiden ja järjestelmien kunnon ja vaatimustenmukaisuuden sekä valvoimme aluksen henkilöstön pitämän turvallisuusharjoituksen, Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen kertoo tiedotteessa.