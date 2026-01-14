Jalkapallomaailmassa jaettiin poikkeuksellisen kova sanktio, kun Indonesian neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan PS Putra Jaya Pasuruanin Muhammad Hilmi Gimnastiar sai elinikäisen pelikiellon brutaalin tempun seurauksena.
Gimnastiar oli tehnyt tilanteessa hyppypotkun vastustajan rintaan. Gimnastiarin seura oli ollut tilanteen sattuessa jo 0-4-tappioasemassa Perseta 1970 Tulungagungia vastaan. Teko toi suoraan punaisen kortin.
Potkun kohteena ollut vastustaja jouduttiin viemään sairaalahoitoon. Siellä selvisi, että vammat eivät olleet hengenvaarallisia, mutta hänelle annettiin kuitenkin happea ja tehohoitoa.
Aihe käynnisti kiivaan keskustelun väkivallasta jalkapallossa ja vain tunteja myöhemmin alkoivat konkreettiset toimet. Vuonna 2005 syntyneen keskikenttäpelaajan sopimus purettiin ja seura pyysi anteeksi vastustajalta tapahtunutta.
Lopulta kurinpitolautakunta tiedotti, että rangaistuksena on elinikäinen pelikielto. Se kertoi tiedotteessaan, että se ei ainoastaan rangaissut Gimnastiaria, vaan lähetti viestin kaikille muille pelaajille vastaavasta toiminnasta.
Ottelu päättyi lopulta Tulungagungin 7-2-voittoon. Pelikiellon lisäksi Gimnastiar sai 2,5 miljoonan Indonesian rupian (noin 127 euron) sakot.
Katso tilanne alla olevalta videolta.